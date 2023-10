Lo zucchetto donato da Papa Francesco consegnato a San Silvestro

Nell’Ottobre del 2019 i componenti dei comandi territoriali dei Distretti di Polizia Municipale del Mugello, con i Sindaci, gli Ufficiali e i Sottufficiali, riuscirono ad incontrare Papa Francesco in occasione dell’Udienza Generale in Piazza San Pietro, un momento storico ed emozionante durante il quale Papa Francesco fece dono agli operatori di Polizia Municipale del suo Zucchetto apponendo all’interno di questo la sua firma.

La scorsa domenica lo Zucchetto Papale è giunto “a casa” poiché il Comandante della Struttura Unica di polizia Municipale del Mugello Paolo Baldini, e i Comandanti dei Distretti Marco Bambi, Stefano Baldini e Luca Poggiali, hanno deciso di farne dono alla Parrocchia di San Silvestro a Barberino di Mugello, durante la santa messa domenicale presieduta dal Parroco il Can. Stefano Ulivi.

Il Parroco, al termine della celebrazione, ricevuta l’urna che custodisce lo Zucchetto del Santo Padre, realizzata appositamente da un’ebanista locale, che resterà custodita all’interno della Pieve a ricordo di questo incontro con il Pontefice, ha dato lettura di due missive provenienti dalla Santa Sede con la benedizione apostolica impartita da Papa Francesco al Comandante Baldini e al Maresciallo Capo Maurizio Ticconi che per 10 anni è stato Vicecomandante della locale Stazione Carabinieri barberinese ora chiamato a un nuovo prestigioso incarico presso la Scuola Marescialli e Brigadieri Carabinieri Maritano di Firenze. Alla consegna era presente anche il Comandante della Stazione Carabinieri di Barberino di Mugello Maresciallo Capo Francesco Fiore, il Comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Borgo San Lorenzo Luogotenente Vincenzo Emanuele e il responsabile del Distretto dei Vigili del Fuoco di Barberino di Mugello Daniele Bartoloni. Don Stefano ha poi consegnato all’Amministrazione e alla Polizia Municipale, in segno di ringraziamento per quanto fatto nell’emergenza terremoto e nei mesi della pandemia, una targa ricordo.

Il Parroco a nome di tutta la comunità ha fortemente ringraziato i Comandanti, gli operatori di Polizia e i Militari dell’Arma dei Carabinieri per il loro prezioso servizio durante i mesi duri post terremoto e durante l’emergenza sanitaria, i quali non sottraendosi alle fatiche, con grande abnegazione, hanno aiutato tutta la popolazione e collaborato con le autorità per la messa in sicurezza e la salvaguardia delle opere d’arte custodite nelle chiese del Mugello provate e rese inagibili dal terremoto.

“Volevamo consegnare questo prezioso dono al nostro rientro, ma il terremoto prima e la pandemia poi, non ci hanno consentito di organizzare la cerimonia – afferma Paolo Baldini -. Abbiamo deciso di farlo ora, una data simbolica perché ricorrono i 4 anni da quell’emozionante momento. Siamo ora alla vigilia di una nuova visita alla Città del Vaticano e al Quirinale, fortemente voluta per permettere a coloro che nel 2019 rimasero in Mugello per garantire i normali servizi d’istituto, di poter così incontrare Papa Francesco. Ringrazio fin da adesso il nostro Arcivescovo il Cardinale Giuseppe Betori per la sua paterna vicinanza dimostrata durante questi anni di prova e per essersi nuovamente reso disponibile nell’aiutarci ad organizzare questo nuovo viaggio nella Capitale”.

Fonte: Unione Montana dei Comuni del Mugello