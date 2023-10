Chiude il Cartonificio Fiorentino, protestano Cgil e Cisl. Proclamati sciopero e presidio

Durante l’incontro informativo previsto dal Contratto nazionale di settore sull’andamento del gruppo Pro-Gest, la proprietà ha ufficializzato alle strutture nazionali dei sindacati di categoria, l’intenzione di chiudere lo stabilimento di Sesto Fiorentino, storica fabbrica locale produttrice di fogli e scatole di cartone (quasi 100 addetti), per trasferire la produzione ad Altopascio, senza fornire informazioni certe su tempi e modalità, né provvedere a dare assicurazioni sul mantenimento dei livelli occupazionali.

Ieri, in un clima di grande preoccupazione si sono svolte le assemblee dei lavoratori, dalle quali è emerso unanime lo sconcerto per il comportamento del gruppo Pro-Gest che nell’accordo del 29 Giugno 2022 con i sindacati, siglato in sede istituzionale, si era impegnato “...a procedere d’intesa con Regione Toscana, sindacati e Comune di Sesto Fiorentino ad una attività di ricerca mirata e ad una ricognizione approfondita delle aree edificabili per finalità produttive dell’interland Fiorentino e zone limitrofe”. Niente di tutto ciò é stato fatto.

Da mesi i sindacati hanno chiesto un incontro in sede istituzionale per fare il punto della situazione ma l’azienda ad oggi non ha dato disponibilità a tale confronto, disattendendo nei fatti l’intero impianto dell’accordo sottoscritto.

Vista la gravità della situazione, i sindacati e la Rsu hanno fatto richiesta all’unità di crisi della Regione Toscana di convocare con urgenza le parti.

Infine, a seguito della comunicazione di chiusura dello stabilimento fatta dalla proprietà nel recente incontro con le segreterie nazionali, anche tenuto conto del mancato rispetto dell’accordo sottoscritto in sede istituzionale il 29 giugno 2022, la Rsu dello stabilimento di Sesto Fiorentino proclama lo stato di agitazione con un primo sciopero nella giornata del 17 ottobre dalle 11 alle 13 turno di mattina e dalle 14,30 alle 16,30 turno di pomeriggio e giornalieri. Dalle ore 14,30 alle ore 16,30 i lavoratori saranno in presidio di fronte ai cancelli dell’azienda.

Firmato: la Rsu Pro-Gest di Sesto Fiorentino, le Segreterie Slc Cgil Area Vasta e Fistel Cisl Toscana

Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze

Ufficio Stampa Cisl Toscana e Firenze