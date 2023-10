L'Emporio Solidale arriva a Montespertoli: aiuti alimentari con dignità

Montespertoli si prepara a compiere un passo significativo nella promozione della solidarietà e nell'aiuto alle persone in difficoltà con la presentazione ufficiale dell'Emporio Solidale. Questa iniziativa nasce dalla collaborazione tra tre associazioni del territorio: la Confraternita della Misericordia di Montespertoli, la Pubblica Assistenza Croce d'Oro e la Caritas che hanno, sabato scorso, sottoscritto un protocollo d'intesa insieme al Comune di Montespertoli per l'avvio e la gestione di questo importante progetto.

L'Emporio Solidale rappresenta una risposta concreta all'aumento delle necessità delle famiglie e delle persone in difficoltà economica, una situazione aggravata anche dalla pandemia di COVID-19. Questo nuovo spazio consentirà alle persone bisognose di accedere a generi di prima necessità, come alimenti, prodotti per l'igiene personale e beni di prima necessità, in modo dignitoso e gratuito.

L'evento, aperto al pubblico, ha visto la partecipazione al tavolo di Mariano Falcini, Presidente della P.A. Croce d’oro, Giulio Cesare Bucci per la Misericordia, Don Carlo Ballerini per la Caritas, Maurizio Chinaglia Coordinatore delle Misericordie Area Empolese-Valdelsa-Valdarno e Barbara Biagini in rappresentanza dell’SDS Empolese Valdelsa.

Ad aprire la presentazione il Sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini: "La creazione di questo Emporio Solidale rappresenta una sfida significativa per tutti. Sarà un'opportunità per stare insieme e sopperire, ognuno di noi, alle mancanze dell'altro. Voglio ringraziare la Confraternita della Misericordia di Montespertoli, la Pubblica Assistenza Croce d'Oro e la Caritas che saranno il cuore di questa iniziativa. Saranno il tessuto connettivo che ci aiuterà a creare una rete di aiuto per chi ha bisogno. Voglio anche ringraziare la Società della Salute, il coordinamento delle Misericordie e Re.So, gli uffici e l’assessorato per il loro impegno nel sostenere il progetto. Siamo di fronte a un'opportunità straordinaria e sono certo che sapremo mettere insieme le nostre risorse per creare un Emporio Solidale di grande valore per la nostra comunità".

Maurizio Chincaglia, Coordinatore delle Misericordie: "Le Misericordie credono fortemente in questa iniziativa. Il COVID-19 ha lasciato una profonda frattura nella nostra comunità rendendo chiaro quanto sia di fondamentale importanza un progetto come questo. La vera forza di questo progetto risiede nella nostra capacità di metterci insieme. È cruciale sottolineare che stiamo superando la logica del pacco alimentare. L'Emporio Solidale non è solo un luogo dove ricevere assistenza, ma è un luogo che restituisce la dignità alle persone in difficoltà. Qui, ogni individuo avrà la libertà, entro i limiti, di scegliere ciò di cui ha bisogno, contribuendo a preservare la propria dignità e autonomia. Questo concetto diventa ancora più rilevante con la presenza di Re.So. Educare al recupero e non allo spreco non deve essere dato per scontato, ed è un elemento centrale di questa iniziativa. Sono profondamente felice che un progetto di questa portata stia prendendo vita anche qui a Montespertoli. Questo dimostra la solidarietà e l'impegno della comunità nel rispondere alle sfide che affrontiamo. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato duramente per rendere questo Emporio Solidale una realtà concreta".

Barbara Beagini, rappresentante per la Società della Salute, sottolinea quanto questa iniziativa sia un passo importante nella nostra comunità ricordando quanto questo progetto sia un esempio di vera coprogettazione che unisce gli sforzi per creare un cambiamento positivo nella vita delle persone che ne hanno bisogno.

Il servizio sociale sul territorio montespertolese è presente con Alessia Bracali, assistente sociale, anch’essa coinvolta nel progetto.

Intervenuta infine l’Assessore al sociale, Daniela Di Lorenzo, spiegando il progetto nello specifico:

"Un Emporio Solidale è un piccolo supermercato pensato per aiutare le persone in situazioni difficili ad accedere, in base a regole e criteri specifici, a alimenti e altri beni di prima necessità. Per usufruire di questo servizio, è necessario possedere una tessera che consegnata alle famiglie dopo un processo di conoscenza e valutazione. Quindi non sarà più utilizzata la forma del pacco. Le persone all’interno del supermercato potranno acquistare i beni che ritengono più giusti per loro. Il progetto dell'Emporio Solidale non si esaurisce con la semplice spesa ma vuole essere un percorso verso l'autonomia delle famiglie, fornendo non solo beni di prima necessità, ma anche supporto e risorse per favorire la crescita personale, l'acquisizione di competenze e l'accesso a opportunità che possano migliorare la loro qualità di vita a lungo termine. Quindi una presa in cario delle famiglie a 360°".

Le associazioni coinvolte hanno prontamente mostrato il loro sostegno al progetto e sottolineato l'importanza di unire le forze per lavorare insieme. In seguito, sia le associazioni che l'Amministrazione hanno formalizzato il loro impegno firmando il protocollo d'intesa per avviare e gestire congiuntamente l'Emporio Solidale. La festa delle associazioni si è conclusa con una cena di solidarietà al Parco Urbano di Montespertoli, dove, ancora una volta la comunità ha dimostrato di prendersi un impegno.

Quasi 90 persone sono state messe a tavola dai tanti volontari del gruppo VolontariInsieme che hanno lavorato duramente tutto il giorno, dimostrando un impegno straordinario nella preparazione del menù. Una cena all’insegna del divertimento tra torneo di bocce, musica e torneo di burraco. La cena benefica ha offerto un'opportunità per la comunità di condividere momenti di convivialità e allo stesso tempo contribuire in modo significativo al progetto dell’Emporio Solidale che prenderà vita il 30 novembre.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa