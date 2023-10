Sei cuccioli di cane trovati morti nel cassonetto, con l'esame del Dna è stato trovato il padrone

A un mese dal ritrovamento di 6 cuccioli di cane in un sacchetto gettato in un cassonetto a Cortona, il Comune è riuscito a risalire al proprietario e al responsabile del gesto efferato. Cinque piccoli animali furono trovati morti, il sesto ha avuto vita breve per le condizioni in cui è avvenuto il ritrovamento. La polizia municipale del comune aretino è riuscita, anche grazie all'affidamento ad esperti per l'esame del Dna, a risalire alla madre dei cuccioli e al proprietario. Quest'ultimo avrebbe ammesso di aver affidato i cuccioli a un terzo, non rintracciato, affinché li sopprimesse. La procura del tribunale di Arezzo ha aperto un fascicolo per maltrattamento di animali. Il sindaco Luciano Meoni ha commentato: "Incastrare il responsabile è una missione che ci siamo dati sostenendo tutte le spese per mandare avanti le indagini". Infatti è stata l'amministrazione ad aver sostenuto le spese per l'esame genetico.