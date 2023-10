Spaccio nei boschi della Maremma Pisana e Val di Cecina: trovati bivacchi dei pusher, fermata persona con cocaina

I carabinieri di Ponteginori e Riparbella, con il supporto del Nucleo Carabinieri Forestale di Riparbella, hanno condotto operazioni mirate alla prevenzione dei reati legati agli stupefacenti nelle aree boschive della Maremma Pisana e della Val di Cecina, noti luoghi di interesse per spacciatori e acquirenti di droga.

Sono emerse prove che suggeriscono come queste zone siano diventate luoghi di ritrovo per spacciatori, che possono stabilirsi all'interno dei boschi per l'intera giornata. Durante l'operazione, i militari hanno identificato una persona in possesso di una quantità di cocaina destinata all'uso personale. Questa persona ha ammesso di trovarsi nel bosco per consegnare alimenti agli spacciatori. Di conseguenza, è stata denunciata per favoreggiamento e segnalata alle autorità prefettizie competenti per l'uso personale di sostanze stupefacenti.

Inoltre, sono state trovate due tende da campeggio, abbigliamento, sacchi a pelo, fornelli elettrici per cucinare, cibo, lampade e diverse batterie per auto. Questi oggetti sono probabilmente stati utilizzati per ricaricare telefoni cellulari e computer portatili, indicando un'accampamento prolungato da parte degli individui coinvolti nelle attività illegali.