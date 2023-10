Start Cup Toscana, il 16 ottobre la finalissima per premiare le migliori idee innovative

Tempo di finalissima per Start Cup Toscana, la competizione che premia le migliori iniziative imprenditoriali ad elevato contenuto tecnologico provenienti dal mondo della ricerca.

L'appuntamento é fissato per il prossimo lunedì 16 ottobre dalle 9,30 in piazza Martiri della Libertà 33 a Pisa presso la Scuola Superiore Sant'Anna, che per l'edizione 2023 coordina l'intera manifestazione, come di consueto finanziata e patrocinata dalla Regione Toscana con la cura del suo Ufficio regionale di Trasferimento Tecnologico.

Nell’organizzazione di Start Cup Toscana – che si si inserisce nell'ambito di Giovanisì, il progetto regionale per l'autonomia dei giovani - sono coinvolte tutte le Università e Scuole superiori universitarie toscane: Università degli studi di Firenze, Università di Pisa, Università di Siena, Università per Stranieri di Siena, Scuola Superiore Sant'Anna, Scuola Imt Alti Studi Lucca e Scuola Normale Superiore.

Durante la cerimonia di premiazione - al via con i saluti introduttivi dell'assessora a Università, ricerca e Trasferimento tecnologico Alessandra Nardini, e il prorettore alla Terza Missione e al Trasferimento tecnologico del Sant'Anna Marco Frey- saranno illustrati i piani d'impresa finalisti: Around you, Cernais, Clepio Biotech, Fluid Wire Robotics, HearAgain, InnoMarble, Rendivetro, RNA Shield, Soundsafe Care.

Seguirà una tavola rotonda dedicata ai temi della sostenibilità e del Pnrr, con gli interventi della dr.ssa Monica Russo, direttrice generale del Partenariato esteso Fondazione GRINS, del Dr. Vittorio Biondi, direttore generale Ecosistema MUSA e del Presidente del Club delle imprese Spin Off della Scuola Sant’Anna.

Al termine giungerà la comunicazione dei tre vincitori, i quali assieme alla menzione d'onore che la giuria potrà assegnare al quarto classificato parteciperanno al Pni - Premio Nazionale per l’Innovazione in programma a Milano il 30 novembre e il 1° dicembre, di cui Start Cup Toscana costituisce fase regionale.

I primi tre classificati riceveranno premi in denaro (da 2mila a 5mila euro), grazie al sostegno economico messo a disposizione da Regione Toscana. Oltre alla menzione d'onore per il quarto classificatol L’edizione 2023 prevede anche la menzione speciale “Green and Blue” (con il sostegno di Gruppo Gedi, media partner del Pni) per il miglior progetto di impresa ad impatto sul climate change in grado di integrare innovazione, tecnologia, protezione e valorizzazione delle risorse naturali, al fine di generare crescita economica e tutela dell’ambiente. Quest’anno in palio anche due premi in servizi e in denaro aggiuntivi, offerti dagli sponsor Pont-Tech e Studio Rubino.

La giuria è composta da sette membri scelti dal Comitato organizzativo tra manager e imprenditori, consulenti, rappresentanti di istituzioni finanziarie, ed altri soggetti sponsor della competizione.

Fonte: Ufficio stampa