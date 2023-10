Circa 400 studenti in strada per 'disegnare' viale Garibaldi

Saranno 18 le classi e circa 400 gli studenti e le studentesse delle elementari e delle medie coinvolti nei laboratori didattici e artistici a cielo aperto su viale Garibaldi. Al termine dell’attività un’opera d’arte urbana lunga 124 metri colorerà (per qualche giorno) la strada. Si svolgerà giovedì 19 ottobre “Street for kids. Urban living lab per il nuovo volto di viale Garibaldi”, evento nell’ambito del percorso di partecipazione “ABCura. La città cresce con te”, che accompagna la definizione dei progetti finanziati con la nuova programmazione europea.

“Uno degli interventi della Poggibonsi di domani sarà la riqualificazione di viale Garibaldi – dice il sindaco David Bussagli – Un intervento in continuità con gli investimenti realizzati e in corso sul centro storico. E quindi nuova pavimentazione e nuovi sottoservizi ma anche un nuovo volto per questa strada storica che deve essere valorizzata e qualificata come spazio di connessione su cui si affacciano due scuole della città”.

“Non a caso i protagonisti di questo prossimo evento – prosegue il sindaco - saranno proprio i più giovani, bambini e ragazzi che studiano nel plesso delle Marmocchi e alle Vittorio Veneto. Muniti di magliette, pennelli e vernici si divertiranno a colorare la ‘loro’ strada, una sorta di riappropriazione del viale e dei suoi spazi da parte della comunità scolastica che qui abita”.

L’evento “Street for kids. Urban living lab per il nuovo volto di viale Garibaldi”

Il progetto didattico artistico è curato da Avventura Urbana, società incaricata dal Comune nell’ambito del percorso di partecipazione “ABcura. La città cresce con te”. Sarà realizzato un mosaico a terra che studenti e studentesse disegneranno a partire dalle forme geometriche semplici (rettangolo, quadrato, rombo e triangolo) e dai colori brillanti che richiamano il logo ABCura. Lo faranno con la regia e la supervisione del team di Avventura Urbana e insieme agli insegnanti coinvolti.

Come si svolgeranno i laboratori. L’evento sarà strutturato in due momenti. Al mattino il laboratorio sarà dedicato a ragazzi e ragazze delle scuole secondarie di primo grado (dalle 10,15 alle 12) con 8 classi e oltre 180 studenti. Al pomeriggio sarà invece dedicato a bambini e bambine delle scuole primarie (dalle 14,10 alle 16) con 10 classi e oltre 180 studenti. Ad ogni classe sarà assegnata un’area di lavoro per realizzare il proprio disegno con vernici a terra. L’unione dei diversi disegni porterà ad un’opera d’arte urbana lineare lunga 124 metri che per qualche giorno colorerà l’asfalto di viale Garibaldi.

“Ringraziamo il Comprensivo 1 per la collaborazione ormai avviata da settimane e per il coinvolgimento dimostrato – dice il sindaco – Con l’incontro di alcuni giorni fa abbiamo avviato un processo di coinvolgimento su ABCura che ci accompagnerà nelle prossime settimane e mesi. La riqualificazione di viale Garibaldi è uno degli assi portanti del progetto per la Poggibonsi di domani e invitiamo i cittadini a partecipare, a seguirci e a scriverci condividendo idee e contributi”.

Per consentire l’evento saranno in vigore modifiche temporanee alla viabilità con divieti di sosta nel tratto compreso tra via Borgo Marturi/piazza Matteotti e via Bruschettini e chiusura al transito dalle 8 (dopo l’entrata a scuola) alle 18 lasciando libera la corsia di passaggio per frontisti, bus scolastici e mezzi di soccorso. Le modifiche saranno in vigore esclusivamente nella giornata del 19 ottobre per consentire i laboratori dei ragazzi.

