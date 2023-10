Aima organizza un convegno sullo stato dei servizi per la demenza

Aima, Associazione Italiana Malattia di Alzheimer un incontro in collaborazione con Auser su "I nuovi bisogni della terza età. Sviluppo e innovazione dei servizi per la demenza".

Come fanno sapere dalla sezione dell'Empolese Valdelsa e del Valdarno Inferiore, l'"incontro vuole essere un invito a seguire abitudini e stili di vita come prevenzione alla demenza e all'Alzheimer. Nello stesso tempo la partecipazione di autorevoli politici locali ci presenterà il quadro dei servizi in atto e soprattutto di quelli che dovranno essere attivati per rispondere ai nuovi bisogni della terza età".

L'evento è organizzato per venerdì 13 ottobre alle 16.30 nella sala Auser di Via Spartaco Lavagnini 53 a Empoli.

Interverranno Manlio Matera, presidente di Aima nazionale, Mariangela Caputo e Francesca Spataro, psicologhe e psicoterapeute Aima, Enrico Sostegni, consigliere regionale e presidente della commissione regionale "Sanità e politiche sociali" e Valentina Torrini, assessore del Comune di Empoli con delega al welfare e al sociale.

Fonte: Aima Empolese Valdelsa - Ufficio Stampa