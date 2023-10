Discarica di Legoli, assemblea pubblica a Montefoscoli

La questione del'ampliamento della discarica di Legoli a Peccioli è il tema principale dell'assemblea pubblica di venerdì 13 ottobre organizzata a Montefoscoli, frazione di Palaia.

All'incontro organizzato da TAT Montefoscoli (Movimento Tutela Ambiente e Territorio) parteciperanno Legambiente Valdera, sindaco e amministrazione comunale di Palaia.

Nell'occasione verranno illustrate le osservazioni contro i progetti di ampliamento e di ossicombustore richiesti per la discarica di Legoli, presentate dal Comune di Palaia (di cui si parla molto in questi giorni per la netta e ferma posizione contraria) e in forma condivisa da parte di ben 9 associazioni e comitati di cittadini:

- AlterPiana Firenze Prato Pistoia

- Coordinamento provinciale Rifiuti Zero Livorno

- Comitato Collesalviamo l’Ambiente

- Comitato Rifiuti Zero di Cecina

- La piana contro le nocività- Presidio Noinc Noaero

- Legambiente Valdera

- Medicina Democratica Firenze

- TAT - Movimento Tutela Ambiente e Territorio Montefoscoli

- Zero Waste Italy

Non mancherà di essere trattato l'annoso problema delle maleodoranze che affliggono la frazione.

Fonte: TAT Montefoscoli