Pet relax, alla Pediatria di Empoli arrrivano i cani guida per i piccoli pazienti

Inizia un nuovo percorso ludico ricreativo di “Pet relax” per rendere più gradevole ai piccoli pazienti la loro permanenza in ospedale. A partire da lunedì 16 ottobre riprende l’attività presso la pediatria dell’Ospedale San Jacopo di Pistoia, diretta dal dr. Rino Agostiniani e a seguire lunedì 23 ottobre in pediatria del San Giuseppe di Empoli, diretta dal dr. Roberto Bernardini

Un lunedì ogni 15 giorni alcuni amici a quattro zampe si alterneranno per far visita ai bambini nelle ludoteche di entrambi i reparti.

L’iniziativa fa parte del progetto di attività assistita con animali dell’Ausl Toscana Centro e si tratta di interventi ludico ricreativi realizzati grazie alla presenza di alcuni coadiutori della Scuola Nazionale cani guida per ciechi Regione Toscana, che hanno aderito al progetto, per donare sorrisi ai piccoli pazienti oltre a metterli a loro agio e distrarli dal pensiero di fare una visita o un esame. L’obiettivo principale è quello di ridurre lo stress e le paure dei bambini in reparto attraverso la presenza degli animali che generano un effetto motivazionale utile a superare le difficoltà in atto nel bambino. La loro “visita” offre un contatto fisico piacevole e distoglie dalla sofferenza della medicalizzazione.

L’iniziativa non prevede un programma terapeutico già impostato, ma si sviluppa sul momento cogliendo le emozioni e sinergie che si attivano tra bambini e i cani.

Il progetto nasce dalla sinergia tra Arianna Maggiali, direttore SOC ostetricia professionale e Monica Raspini, Incarico di Funzione infermieristico dei percorsi Neonatale e Pediatrico, nonché promotrice del progetto: "Vorrei ringraziare in particolare la Scuola Nazionale cani guida per la loro disponibilità grazie alla quale è stato possibile portare avanti questo progetto e tutto il personale infermieristico della pediatria, coinvolto in prima linea in questo tipo di attività. Hanno infatti partecipato alla realizzazione del progetto e aderito alla formazione in collaborazione con gli istruttori della Scuola per costruire un percorso insieme alle famiglie, coordinare l’attività, informare i bambini preventivamente dell’arrivo degli animali in reparto e raccogliere il consenso dei genitori - afferma Federica Iannotta, coordinatrice infermieristico pediatria di Empoli".

"Per noi è un piacere riattivare questo tipo di percorso finalizzato a rendere piacevole la permanenza in ospedale dei nostri piccoli pazienti, creando un clima sereno che influisca positivamente sul tono dell’umore, lo stress e le alterazioni comportamentali", sottolinea Silvia Guarducci, direttore sanitario Ospedale San Giuseppe.”

"Il progetto avviato nel novembre 2019 fu interrotto a causa del Covid ed ora siamo lieti di accoglierlo nuovamente come sostegno psicologico e relazionale per i bambini ospedalizzati e come efficace supporto nei trattamenti diagnostici e terapeutici. Il 16 e il 23 ottobre, negli Ospedali di Pistoia e Empoli, saranno per tutti noi giornate speciali, ma lo saranno soprattutto per i nostri piccoli pazienti quando potranno incontrare e divertirsi in reparto con gli amici a quattro zampe", ha dichiarato la dottoressa Lucilla Di Renzo, direttore della rete ospedaliera Ausl Tc.

Il percorso ha previsto alcune giornate formative con il personale dell’Azienda coinvolto nel progetto e la realizzazione di un opuscolo informativo in cui attraverso alcuni fumetti realizzati da Alessandra Mariotti si spiega la finalità dell’iniziativa ai genitori e ai piccoli pazienti.

Fonte: Asl Toscana Centro