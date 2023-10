Si incatenano al palazzo della Regione per l'ospedale di Volterra

La protesta continua. A distanza di anni, alcuni operatori sanitari della Valdicecina sono tornati alla massima forma di protesta per salvare l'ospedale di Volterra. Stavolta si sono incatenati alle inferriate del palazzo della Regione Toscana, per proteggere i pochi servizi rimasti nel nosocomio dell'area interna. Tra di loro c'è un volto noto: Marco Buselli, sindaco per 10 anni della città etrusca. Con la fascia tricolore aveva inscenato una protesta sulla Torre del Palazzo dei Priori per gli stessi motivi di questi giorni. Nel frattempo, in attesa di un incontro chiarificatore, molti consiglieri regionali hanno fatto visita al presidio: da Fdi alla Lega fino al M5S.