Vivi le Cerbaie, in bici e di corsa nei boschi di Fucecchio

La Consulta dello Sport di Fucecchio, in collaborazione con il Comune di Fucecchio, la UISP Comitato territoriale Zona del Cuoio, l'Atletica Fucecchio, il Gruppo Sportivo Pieve a Ripoli, la Contrada Massarella e Motorbike, organizzano la prima edizione di “Vivi le Cerbaie”, una mattinata dedicata a tutti gli appassionati di running e bike alla scoperta dei sentieri delle Cerbaie.

La manifestazione, in programma domenica 15 ottobre, è aperta a tutti e prevede la possibilità di scegliere tra due percorsi diversi, uno di 5 e l'altro di 10 chilometri, con ritrovo alle ore 8 in piazza XXIII Agosto a Massarella e partenza alle 8.30.

Al termine del percorso è previsto un ristoro a cura della Contrada Massarella e un premio di partecipazione per tutti gli iscritti.

I boschi delle Cerbaie, con i bellissimi colori dell'autunno, e il Padule di Fucecchio con lo spettacolo offerto dalla flora e dalla fauna, saranno quindi lo scenario per un evento dedicato agli sportivi ma anche alle tante persone e alle famiglie che vorranno trascorrere alcune ore passeggiando a contatto della natura e godendo dei bellissimi scorci offerti dalle aree naturalistiche della zona.

"L'iniziativa che presentiamo oggi - dice il sindaco Alessio Spinelli - e' un modo per vivere il nostro territorio nella sua interezza, anche quelle zone che sono considerate più critiche. Le Cerbaie sono un territorio di migliaia di ettari, fatto da ampi spazi verdi e caratterizzato da elementi unici come la pianta carnivora Drosera rotundifolia o come l'antico selciato della via Francigena ma anche da querce secolari, laghetti, fonti nascoste lungo i sentieri e molte altre bellezze che potranno essere apprezzate da tutti coloro che domenica prossima parteciperanno al nostro evento. Invito tutte le associazioni che hanno a cuore questo luogo a creare eventi come questi. L'unione fa la forza".

“Si tratta di un evento che abbiamo fortemente voluto – spiega l'assessore allo sport Fabio Gargani - e che ha un duplice scopo: promuovere l'attività fisica e sportiva all'aria aperta e avvicinare i cittadini ai sentieri e ai percorsi che attraversano i boschi delle Cerbaie, in modo da far vivere alle persone una delle aree naturalistiche di pregio della Toscana centrale. Un evento aperto a grandi e piccoli, alle famiglie, grazie al quale sarà possibile scoprire anche zone del nostro territorio sconosciute ai più. Ringrazio dunque tutti gli attori coinvolti nell'organizzazione di questa manifestazione, che sarà una sorta di progetto pilota per ripetere questa esperienza anche negli anni a venire”.

“Lo sport a Fucecchio è una priorità su cui l'amministrazione comunale ha investito tanto – prosegue il presidente della Consulta dello Sport Alberto Beconcini – e questo evento ne è l'ennesima dimostrazione. Come Consulta abbiamo in programma tante altre azioni ed iniziative, prima fra tutte una riunione con tutte le associazioni e società sportive per parlare della riforma dello sport, cui seguiranno gli incontri per la programmazione degli eventi previsti nel 2024, tra i quali la Festa dello Sport”.

“Come UISP siamo sempre in prima linea e vicini alle associazioni e agli enti che decidono di organizzare eventi come questo – conclude il presidente del Comitato UISP Zona del Cuoio Antonio Bottai -, che acquistano un valore ancora maggiore dopo la pandemia. Oggi è importante far capire alle famiglie che è necessario tornare a fare attività sportiva, sia per il proprio benessere psico-fisico, sia per l'aspetto prettamente sociale insito nello sport”.

L'iscrizione alla manifestazione prevede un costo di 3 euro (gratuito per under 14) e l'obbligo di presentare il certificato medico non agonistico per i bikers.

Per maggiori informazioni è possibile contattare i numeri 347 0377174, 339 2579833 e 0571 480104.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa