Benvenuto Fico Secco, a Carmignano si parla anche di come salvare le piante

Siamo giunti alla sedicesima edizione di Benvenuto Fico Secco, manifestazione in cui si festeggia il prodotto 2023 dei Fichi Secchi di Carmignano, Presidio Slow Food. Quest’anno proponiamo attività di diverso tipo, mantenendo sempre uno stretto legame con la Tradizione, con i piedi ben piantati nel Presente, ma con lo sguardo e la mente proiettati verso il Futuro del nostro Prodotto Tipico. Per questo abbiamo riconfermato lo storico mercato dei Produttori agricoli del territorio, ampliandolo ai produttori delle provincie limitrofe, agli stand delle Associazioni e dedicando uno spazio allo Street Food.

Per osservare la situazione Presente del problema della moria delle piante di fico e conseguente perdita della biodiversità, Sabato 14, come attività di apertura, faremo un convegno nel quale cercheremo di far conoscere e capire a che punto è la ricerca sull’Acless taiwanensis e presenteremo il progetto sperimentale che faremo a Comeana. Nel progetto sono coinvolte oltre alla nostra Associazione, anche il Comune di Carmignano e le Università di Firenze e Pisa.

Guardiamo invece al futuro, cercando nuovi abbinamenti e ricette sfiziose a base di Fico Secco di Carmignano, spaziando in tutto il campo enogastronomico. Per questo sarà possibile Degustare numerose e buonissime proposte realizzate da varie realtà che saranno presenti durante tutto il giorno di domenica 15.

A chiusura della manifestazione, Venerdì 20 Ottobre, ci sarà una cena con tutte le portate a base di Fico Secco di Carmignano, alla quale ci si potrà prenotare entro il 16 Ottobre, per passare una bella serata in compagnia, gustando gli abbinamenti creati per l’occasione. In conclusione, una manifestazione per tutti, con tantissime attività che potete scoprire leggendo il programma e seguendoci sui nostri social.” Azzurra Del Lucchese – Presidente Associazione Produttori Fichi Secchi di Carmignano e Referente dei Produttori del Presidio Slow Food Fico Secco di Carmignano

“Benvenuto Fico Secco è l'evento enogastronomico d'eccellenza dell'autunno Carmignanese, atteso da tutto gli amanti del nostro prodotto tipico, sempre più raro ma sempre più apprezzato anche fuori dai nostri confini. Come assessore all'agricoltura e come amministrazione comunale sosteniamo questa festa e l'associazione nella lotta al Punteruolo Nero. Sabato mattina sarà presentato in Comune il progetto, finanziato dall'amministrazione, che l'associazione sta portando avanti, assieme all'Università di Firenze e di Pisa, per la lotta all'insetto che sta devastando le piante di Fico. Spero si riesca a trovare presto una soluzione biologica, che ci permetta di salvare la nostra tradizione” Dario Di Giacomo, Assessore all’Agricoltura del Comune di Carmignano

Programma manifestazione:

Sabato 14 Ottobre

Sala Consiliare – ore 10.00-12.00

Convegno “Progetto Sperimentale Acless. Il Punteruolo Nero del Fico: Conoscerlo- Contrastarlo Sperimentazione”

Intervengono:Saluti del Sindaco Edoardo Prestanti e dell’Assessore Dario Di Giacomo

Prof. B. Conti , Unversità di Pisa “Il Punteruolo nero del fico: conoscerlo per combatterlo”

Prof. F.R. Dani, Università di Firenze “Possibili strategie di lotta integrata contro il punteruolo nero del fico”

Presidente Associazione Produttori Fichi Secchi di Carmignano, Azzurra Del Lucchese “Progetto Campo sperimentale di Comeana”

Sala Consiliare- ore 16.30

Presentazione del Volume: “ La Visitazione. Iconografia di un incontro” di Giampaolo Trotta

Per la prima volta in assoluto, un volume che considera l’evoluzione dell’iconografia della Visitazione di Maria ad Elisabetta, l’episodio narrato nel Vangelo di Luca e rappresentata innumerevoli volte nel corso dei secoli sia in pittura che in scultura.

Domenica 15 Ottobre

Piazza Vittorio Emanuele II, Piazza Matteotti – ore 10.00- 19.00

Stand dei Produttori del territorio e della provincia, Stand Associazioni, Spazio dedicato allo Street Food

Piazza Vittorio Emanuele II - ore 10.00- 12.00

Camminata. Ritrovo presso lo stand di Appennino Slow. Escursione di circa 5 km, 200m di dislivello, con visita ad

un'azienda locale. Escursione facile, presentarsi vestiti adeguatamente, con scarpe con suola scolpita ed abbigliamento consono, con scorta di almeno mezzo litro di acqua. Iscrizione in loco.

Piazza Vittorio Emanuele II- ore 13.00 in poi

Degustazione. Spritz Agricoli a cura di Bucolica Circolo Culturale Agricolo

Sala Consiliare

-ore 10.30 _ Intervento dei ragazzi dell’Istituto Tecnico Agrario F. Datini di Prato, a conclusione del progetto “Il Dottato seccato, è la delizia del Palato- Progetto sui fichi secchi di carmignano in ricordo di giancarlo pucci.”

-ore 11.30_Showcooking dei ragazzi dell’Istituto Professionale Alberghiero, Prof. Filippo Traversi con la 4C cucina, prepareranno “Uovo poché con fichi glassati all’aceto, sale Maldon, scorza di arancia e spuma di parmigiano”

-ore 14.00_ Showcooking dei ragazzi dell’Istituto Professionale Alberghiero, Prof. Stefano Cavallaro con la 4B cucina, prepareranno “Tris di finger: Canapè con mousse di fichi, Raviolo ripieno di fichi con fonduta di pecorino, cheesecake con gelée di fichi”

Trasversalmente il Prof. Bruno Talia con la 4B sala, si occuperanno di fare un pairing cibo cocktail con una creazione a base di fichi secchi.

Saletta del Museo della Vite e del Vino - ore 16-17.30

Laboratorio Artistico per bambini. Esploriamo il fico con la tecnica dell’acquarello. Lo componiamo come un mosaico con del materiale speciale. A cura delle Montalbane Kids (Gas Fico Carmignano- Biodistretto Montalbano)

Piazza Matteotti- ore 16.00

Degustazione. Vinsanto di un’azienda agricola del territorio, in abbinamento con il Fico Secco di Carmignano. Un connubio che esalta le qualità di entrambi i prodotti. A cura della Proloco di Carmignano

Venerdi 20 Ottobre

Cena con il Fico Secco di Carmignano

presso lo spazio Polivalente de “il Galli”- Viale G. Parenti 16, Carmignano

Menù adulti 30 E (Antipasto_ Sfoglia, taleggio fichi e noci; Primo_Lasagnette al ragù bianco di salsiccia e fichi; Secondo_Cubotti d’arista, fonduta e fichi; Dolci_Crostata ricotta e fichi) Menu Bambini 18E (Fusilli al pomdoro; Rolle di pollo cotto e mozzarella; Cheescake alla nutella)Prenotazione entro lunedì 16 ottobre. Domenica prenotazioni presso lo stand dell'Associazione Produttori Fichi Secchi di Carmignano. Per mail a info@fichisecchidicarmignano.it o tramite whatsapp al 347 4446743.

Lasciando nome, cognome, numero di persone, numero di telefono, eventuali allergie, bambini e adulti.

-Enti Coinvolti: La manifestazione è organizzata dall’Associazione Produttori Fichi Secchi di Carmignano, con il contributo e patrocinio del Comune di Carmignano, in collaborazione con la Pro loco di Carmignano, Slow Food Presidio Fico Secco di Carmignano, Gas Fico, Biodistretto del Montalbano e Il Galli.

Comunicato Stampa di Associazione Produttori Fichi Secchi di Carmignano, Azzurra Del Lucchese

Mail: info@fichisecchidicarmignano.it