Camion in fiamme sull'A1 tra Chiusi e Fabro

Poco prima delle 18.30 sulla A1 Milano-Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Chiusi e Fabro in direzione Roma a causa di un mezzo pesante in fiamme che trasportava carta all'altezza del km 410.

Sono in corso le operazioni di spegnimento del mezzo da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Montepulciano, supportati anche da uomini e mezzi provenienti da i distaccamenti VF di Cortona (Arezzo) e Orvieto (Terni). Sul posto sono intervenute anche le pattuglie della polizia stradale, i mezzi di soccorso ed il personale della direzione del 4° tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

L'incendio ha parzialmente interessato anche la vegetazione circostante.

Al momento si segnalano 4 chilometri di coda all'uscita obbligatoria di Chiusi in direzione Roma. A chi viaggia verso Roma dopo l'uscita a Chiusi si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Fabro. Per le lunghe percorrenze si consiglia anticipare l'uscita a Valdichiana, prendere la E45 e rientrare in autostrada ad Orte.

Aggiornamento ore 19.30

Poco dopo le 19, sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Chiusi e Fabro in direzione Roma precedentemente chiuso a causa di un mezzo pesante andato in fiamme all'altezza del km 410. Per consentire le operazioni di rimozione del mezzo, attualmente il traffico è deviato in uscita alla stazione di Chiusi dalla quale è possibile rientrare in autostrada in direzione Roma.

Si registrano inoltre 5 chilometri di coda in corrispondenza dell’uscita di Chiusi.

Fonte: Autostrade - Ufficio stampa