Muore a 51 dopo uno scontro in moto

Un uomo di 51 anni è morto in seguito a uno scontro violento fra la moto che guidava e un piccolo autocarro.

L'incidente è avvenuto oggi, giovedì 12 ottobre, a San Carlo, sulla Via per Monteperpoli, nel Comune di Castelnuovo in Garfagnana.

L'uomo è stato soccorso da due ambulanze della Misericordia di Castelnuovo e di Camporgiano. È intervenuto anche il Pegaso, per un eventuale trasferimento a Cisanello a Pisa, ma l'uomo aveva già perso la vita una volta arrivato all'ospedale di Castelnuovo.

Per il conducente dell'autocarro solo alcune ferite gravi.

Sul posto anche la polizia municipale di Castelnuovo Garfagnana.