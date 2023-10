Rapina nel negozio di biciclette a Pontremoli: in carcere quattro persone

Tre uomini e una donna, tutti stranieri e senza documenti, sono in stato di fermo per rapina aggravata in concorso. Il fatto è avvenuto sabato mattina in un negozio di biciclette a Villafranca in Lunigiana, in provincia di Massa Carrara.

Durante la rapina, tre componenti del gruppo – due uomini e una donna – erano entrati nel negozio, chiedendo informazioni sulla merce esposta; il quarto complice era rimasto all'interno dell'auto con il motore acceso pronto per ripartire una volta completato il furto.

All’interno, intanto, uno degli uomini si era poi nascosto dietro al bancone della cassa, con gli altri due complici che invece provavano a distrarre il venditore chiedendogli informazioni sulla merce. Il commesso, però, si è accorto dell’uomo nascosto e ha provato a bloccarlo: i due si sono azzuffati ma il rapinatore è riuscito comunque a salire sull’auto e fuggire. Il venditore ha tentato comunque di bloccare la vettura, aggrappandosi alla targa posteriore e staccandola.

I carabinieri di Pontremoli non hanno impiegato molto a individuare i rapinatori in fuga, intercettando la loro auto all'altezza del casello autostradale pontremolese. A bordo dell'auto, oltre all'autista, un peruviano di 60 anni, c'erano una donna e un uomo di origini peruviane, di 30 e 36 anni, e un uomo di origini cubane di 30 anni. Nel corso della perquisizione personale, addosso alla donna è stata rinvenuta la somma che poco prima era stata rubata nel negozio di biciclette.

Per tutti e quattro si sono aperte le porte del carcere.