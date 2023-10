Rissa in Valdicecina, denunciate tre persone che si erano picchiate

Rissa a Monteverdi Marittimo, comune della Valdicecina, negli scorsi giorni. I carabinieri di Volterra sono intervenuti dopo la segnalazione di svariate persone che si stavano picchiando. All'arrivo si erano tutti dileguati ma con gli accertamenti tre persone sono state riconosciute e denunciate. La rissa era partita per futili motivi. In un'altra circostanza, sempre nello stesso borgo, è stato riconosciuto un uomo in un bar che aveva il foglio di via obbligatorio da quel comune, valido per tre anni. Anche lui è stato denunciato.