È in arrivo la XXX edizione della Briglia d’Oro promossa dall’AIAC, sezione di Siena: il galà calcistico senese, infatti, compie 30 anni dal suo primo evento. La XXX edizione della Briglia d’Oro si terrà lunedì 27 novembre a Siena, a partire dalle ore 18, presso la location Le Volte di Vico Bello (Viale R. Bianchi Bandinelli, 14). In questi lunghi decenni la manifestazione si è modificata e migliorata fino a diventare un punto di riferimento per il calcio locale, regionale e nazionale.

In occasione del suo 30° compleanno il Consiglio dell’AIAC, con il suo presidente Romano Perini, ha deciso di premiare il successo oltre i confini del nostro Paese, scegliendo come vincitore della Briglia d’Oro mister Francesco Calzona, che fa parte della rosa di CT italiani attualmente impegnati in panchine di tutto il mondo. Mister Calzona, infatti, da agosto 2022 siede sulla panchina della Slovacchia.

Calzona, detto ‘Ciccio’, verrà premiato a Siena per la sua eccezionale scalata che l’ha visto formarsi come calciatore nei campi minori e in serie B con l’Arezzo e diventare vice-allenatore di Maurizio Sarri ai tempi di Napoli ed Empoli, di Eusebio Di Francesco a Cagliari, oltre che assistente tecnico di Luciano Spalletti nella prima stagione sulla panchina azzurra. Un premio meritatissimo, dunque, per il nuovo prestigioso incarico che lo vede brillare tra le stelle del cielo europeo.

D’altronde, "per diventare un buon allenatore non bisogna essere stati, per forza, dei campioni; un fantino non ha mai fatto il… cavallo", diceva Arrigo Sacchi. E proprio lui, il Profeta di Fusignano, sarà presente a Siena per ricevere il “Premio alla Carriera” della Briglia d’Oro 2023.

Precursore del calcio moderno, i suoi schemi che valorizzano la squadra a prescindere dal singolo uomo sono ancora considerati vincenti e da insegnare ai giovani calciatori. Considerato uno dei migliori allenatori nella storia del calcio, Sacchi verrà premiato per la sua ineguagliabile carriera di allenatore rivoluzionario e innovativo.

Calzona e Sacchi si aggiungono al prestigioso Albo d’Oro del Premio Briglia d’Oro di Siena che negli anni ha visto protagonisti, tra gli altri, Tudor, Dionisi, Semplici, Ballardini, Ranieri, Di Francesco, Pioli, Zeman, Montella, Allegri, Rossi, Ventura, Gasperini, Cuccureddu, Beretta, Ulivieri, Spalletti e Papadopulo.

I tesserati AIAC Siena e gli ospiti interessati a prendere parte alla serata possono prenotare scrivendo al numero 380/4304698 o scrivendo una mail a: info@aiacsiena.it. Per ulteriori informazioni sugli eventi e le attività formative e di aggiornamento promosse dall’AIAC Siena si può visitare la pagina web aiacsiena.it