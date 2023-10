In mountain bike nelle campagne della Valdera, torna il raduno La Borra Bike

Va in scena domenica 15 ottobre il tradizionale raduno di mountain bike organizzato dal gruppo sportivo La Borra Bike. Una iniziativa ormai tradizionale, che si svolge col patrocinio del Comune di Pontedera e che lo scorso anno raccolse circa 200 partecipanti. L'organizzazione prevede il ritrovo domenica mattina, alle ore 9, al centro sociale della frazione pontederese da dove i ciclisti partiranno e dove faranno ritorno.

Sono due i percorsi, uno più corto di 25 chilometri e uno più lungo di 54. Si viaggerà soprattutto su sentieri di collina con diverse località che saranno toccate: tra queste Montecastello, Varramista, Palaia, Forcoli, Treggiaia. Si tratta di un raduno non competitivo che mette in primo piano passione, natura, divertimento e voglia di stare assieme.

Proprio in questa ottica lungo il percorso saranno attivi punti di ristoro ( 2 sul lungo, 1 sul corto ), mentre all'arrivo, per i partecipanti, sono previste consegna del pacco gara, pasta party, servizio docce e lavaggio bici. In più saranno consegnati premi all'iscritto "diversamente giovane" e al gruppo più numeroso.

Per quanto riguarda l'iscrizione sarà possibile farla direttamente prima della partenza, al centro sociale dell'associazione ricreativa La Borra la mattina di domenica, dalle 7,30 alle 8,45, ma, per chi vuole anticiparsi, i moduli saranno disponibili, sempre presso la sede associativa, sia nella serata di oggi che sabato pomeriggio.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa