Mette un cartello di proprietà privata davanti alla casa del vicino: intervengono i poliziotti

Serata movimentata per gli agenti di polizia pisani, alle prese con le turbolenze tra… vicini di casa. Alle ore 10.15 di ieri una pattuglia della Squadra Volanti è intervenuta a San Giuliano Terme per una lite tra condomini: una donna anziana ha accusato l’inquilino del piano di sopra di arrecarle sempre disturbo da ben tre anni. E non solo: l’uomo, secondo l’anziana, le ha rivolto offese e minacce, fino a danneggiare la sua porta di casa. Gli agenti hanno riportato la calma tra i due e fatto trasportare la donna, in stato di agitazione, al Pronto Soccorso di Cisanello.

Sempre a San Giuliano, verso le 20.35, una pattuglia della Squadra è intervenuta nuovamente per un diverbio tra vicini di casa. L’uomo che ha contattato i poliziotti ha riferito che il vicino avrebbe arbitrariamente l'accesso utilizzato per raggiungere la propria abitazione con catene e paletti, inserendo anche un cartello con scritto "vietato l'accesso proprietà privata”. Gli agenti, dopo aver riportato la calma con non poca fatica, hanno convinto il vicino a far passare marito e moglie per farli giungere nella propria abitazione. E consigliato le parti in causa di rivolgersi ad un legale per fare piena luce sulla controversia civilistica.