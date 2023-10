Rugby Firenze, i fratelli Cannone al centro di allenamento di "Un gancio al Parkinson"

Niccolò e Lorenzo Cannone, fiorentini, campioni di rugby, reduci dai recenti mondiali di Francia, hanno visitato oggi il centro di allenamento dell’associazione “Un Gancio al Parkinson”. I due campioni della Benetton erano al Training Lab (via Scipione Ammirato 35/1). Presente anche Cosimo Guccione, assessore allo sport del Comune di Firenze.

“La nostra esperienza ci dice che dallo sport può arrivare un valido aiuto per fronteggiare gli effetti di questa malattia - ricorda Maurizio Bertoni, Presidente dell’associazione -. Anche dal mondo della palla ovale abbiamo tratto spunti, soprattutto per il monitoraggio dei progressi raggiunti nel corso delle nostre pratiche. Ne parleremo volentieri con i due campioni fiorentini che ci renderanno questa visita molto gradita”.

L'Associazione “Un Gancio al Parkinson”, unica in Italia, ormai da cinque anni, organizza corsi di pugilato per i pazienti affetti da Parkinson, grazie anche alla collaborazione di medici specialisti, fisioterapisti e allenatori qualificati. In questo modo, i partecipanti possono migliorare le loro capacità fisiche e mentali, ma soprattutto possono sentirsi parte di una comunità di persone che affrontano la stessa malattia.

