Doppio weekend di sagra nella 'Tartufo Valley' di Ponte a Egola

Due weekend di festa al sapor di tartufo per la Sagra del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi, nella sede dell'associazione La Ruga di Ponte a Egola (via I Maggio, 200). Per sabato 21 e domenica 22 e sabato 28 e domenica 29 ottobre ci saranno i giorni della nona edizione della sagra, con un'anticipazione ai rispettivi venerdì 20 e 27 con apericena al tartufo. Al sabato solo cena dalle 19.30, pranzo compreso invece per la domenica.

La sagra prevede la consumazione sul posto e da asporto con tante ghiottonerie tra tartufo e porcini: tagliolini, risotto, bistecca, filetto, uovo al tegamino. In più domenica 22 si andranno a sommare altre due iniziative nella popolosa frazione: la Mostra d'Autunno del Ccn Ponte a Egola e la Festa della Castagna e del Vin Novo organizzato dal Rione Leporaia.

La festa di Ponte a Egola è la quarta tra le frazioni, dopo La Serra, Corazzano e Balconevisi. Mancherà ai primi di novembre l'appuntamento di San Miniato Basso prima del vero e proprio evento clou della Mostra Mercato del Tartufo di San Miniato (11-12, 18-19, 25-26 novembre) nelle strade del centro storico.

"La Valdegola è lo scrigno del tartufo, la natura alle porte della frazione rende possibile trovare il diamante della terra - spiega il sindaco Simone Giglioli -. I tartufai mi hanno assicurato che la qualità c'è ma per ora le pezzature sono ancora piccole, attendiamo un clima più autunnale. Quest'anno sarà inoltre l'ultimo con l'attuale calendario della ricerca del tartufo. Dal 2024 si comincerà il 1 ottobre e si terminerà il 15 gennaio, una scelta figlia del cambiamneto climatico in corso. Ringrazio La Ruga che è una realtà dinamica che tiene la frazione viva assieme ai rioni del Palio del Cuoio di Ponte a Egola, giunto al 34esimo anno".

"Il tartufo di Ponte a Egola mostra - spiega Simone Nieri, presidente dell'associazione La Ruga - come la frazione, nonostante abbia una grande industria per la lavorazione conciaria, rispetti l'ambiente circostante dove nasce e cresce il tartufo".

Ci sarà la consueta partecipazione dei ragazzi speciali dell'associazione Gam, che serviranno ai tavoli per l'occasione dei due weekend di sagra e poi torneranno anche per la Mostra di San Miniato nello stand dedicato alle associazioni con la loro birra per sponsorizzare le attività annuali dell'associazione.

La Sagra del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi è organizzata in collaborazione con Fondazione San Miniato Promozione, l'associazione Tartufai e con il patrocinio del Comune.

Elia Billero