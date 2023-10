Si schianta con l'auto contro un muro, muore 43enne toscano in Trentino

Un 43enne di Cortona, Stefano Migliorati, è morto ieri sera durante un incidente stradale in Trentino, sulla sp 251 vicino Madruzzo, nella valle dei Laghi. L'uomo, al lavoro come stagionale nella valle dell'Adige, stava guidando la sua auto quando ne ha perso il controllo finendo la sua corsa contro un muro di pietra. I soccorsi sanitari purtroppo non sono valsi a salvargli la vita. Sul posto i carabinieri, vigili del fuoco e i soccorritori di Trentino Emergenza.