Vietata la vendita di tagliandi ai tifosi eretini per la partita Figline - Aquila Montevarchi

I residenti della provincia di Arezzo non potranno acquistare tagliandi per il match di serie D “Figline vs Aquila Montevarchi” previsto per domani.

L’ incontro di calcio è stato sottoposto alle valutazioni del comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, a seguiti dei fatti accaduti nella precedente partita dell'8 ottobre.

Al termine di quell’incontro, nei pressi della stazione ferroviaria, le due tifoserie avevano cercato lo scontro. Il personale in servizio era dovuto intervenire per evitare il contatto e due operatori delle forze dell’ordine avevano riportato lesioni.

Ecco perché, per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica e non potendosi escludere simili comportamenti al termine della gara di domani, è stato previsto il divieto di vendita di tagliandi ai residenti nella provincia di Arezzo per la gara di domani.