Vigili del fuoco: tre interventi in corso nella provincia di Firenze

Tre interventi in corso oggi pomeriggio per i vigili del fuoco di Firenze.

Nel primo caso si tratta di un incendio in una cantina di una civile abitazione alle ore 15:40 nel comune di Pelago in Via La Crocellina. Sul posto la squadra del distaccamento di Pontassieve e di Figline. Non risultano persone coinvolte.

Il secondo intervento è stato effettuato alle ore 15:40 in Via di Salenzano nel comune di Calenzano. Le squadre dei distaccamenti di Fi-Ovest e di Calenzano stanno intervenendo su un incendio di bancali e di pellet che si è propagato alla vicina vegetazione. Sul posto due squadre e due autobotti. Non risultano persone coinvolte.

Nel terzo caso si tratta di un incendio di una copertura di un edificio industriale adibito ad uffici propagatosi alle ore 15:15 nel comune di Borgo San Lorenzo in Via Guido Rossa.

La squadra dei distaccamenti di Borgo San Lorenzo e di Barberino del Mugello giunta sul posto, dopo un importante lavoro ha confinato ed estinto l’incendio della copertura. Sono in corso le operazioni di minuto spegnimento e di bonifica della parte isolante e di una trave in legno. Sul posto due squadre e l’autoscala inviata dalla sede centrale. Non risultano persone coinvolte.