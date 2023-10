Volley: a Busto Arsizio seconda di campionato per la Savino Del Bene

Buona la prima, sotto con la seconda. Dopo essersi aggiudicata il derby fiorentino, superando 3-0 Il Bisonte Firenze, la Savino Del Bene Volley questo week end sarà impegnata sul campo della UYBA Volley Busto Arsizio.

Domenica, a partire dalle 17.00, la E-Work Arena di Busto Arsizio ospiterà la sfida valida per il secondo turno di campionato, un appuntamento che vedrà la Savino Del Bene Volley impegnata nella sua prima trasferta stagionale.

Una sfida da non fallire per la Savino Del Bene Volley, che vorrà mantenere il passo di Conegliano, Milano e Novara, tutte a quota tre punti dopo i successi della prima giornata della Serie A1 2023-2024.

EX E PRECEDENTI

Nessuna delle giocatrici nel roster della UYBA Volley Busto Arsizio ha mai indossato la maglia della Savino Del Bene Volley.

Tra le fila della Savino Del Bene Volley sono invece tre le giocatrici ex Busto Arsizio:

Britt Herbots, schiacciatrice belga classe '99, ha indossato la maglia della società lombarda in due stagioni consecutive (2018-2020), vincendo la CEV Cup nella sua prima annata con Busto Arsizio.

Francesca Villani, schiacciatrice classe '95, ha disputato la stagione 2019-2020 con la squadra bustocca.

Haleigh Washington, centrale statunitense classe '95, ha giocato con Busto Arsizio nell'annata 2019-2020.

Quello di questo fine settimana sarà il ventitreesimo confronto ufficiale tra i confini italiani, ma le due squadre si sono affrontate anche in ambito europeo.

La Savino Del Bene Volley e la E-Work Busto Arsizio si sono infatti sfidate anche in CEV Champions League: era la stagione 2020-2021 e le due formazioni si divisero i successi nelle sfide del Girone A. La Savino Del Bene Volley si aggiudicò il match d'andata e fu sconfitta al ritorno, in entrambe le occasioni le gare terminarono al tie break.

Il bilancio dei precedenti in ambito italiano è ad oggi favorevole alla Savino Del Bene Volley, in grado di aggiudicarsi 15 vittorie contro le 7 imposizioni di Busto Arsizio.

LE PAROLE DI COACH BARBOLINI

“Prima trasferta della stagione, sarà una partita come tutte le altre, non ci deve illudere il fatto che hanno perso in maniera molto netta gli ultimi due set con Milano, in primis perché Milano è una squadra sicuramente attrezzata, dai livelli altissimi e poi perché probabilmente anche l'esordio ha pesato un po' per Busto Arsizio, che è una squadra giovane. Sono una squadra alla quale bisogna guardare con molto rispetto e molto interesse anche per il progetto fatto. Noi dobbiamo continuare a lavorare, continuare a cercare di fare punti perché dopo arriverà un ciclo di tre partite molto, molto complicato, per cui dovremmo arrivarci assolutamente con sei punti e soprattutto con la consapevolezza che stiamo crescendo allenamento dopo allenamento.”

LE AVVERSARIE

La UYBA Volley Busto Arsizio ha chiuso all'ottavo posto nella passata stagione di Serie A1, raccogliendo 12 vittorie e 14 sconfitte, per un bottino totale di 36 punti. La formazione bustocca ha così conquistato l'accesso ai play off, venendo subito eliminata ai quarti di finale dalle campionesse d'Italia dell'Imoco Volley Conegliano.

Rispetto alla passata stagione la squadra è stata radicalmente modificata e infatti sono solamente due le atlete confermate rispetto alla scorsa stagione: Giuditta Lualdi e Giorgia Zannoni.

Ad essere cambiato rispetto allo scorso campionato non è solamente il roster, ma anche lo staff tecnico. Dopo essere stata guidata da Marco Musso per oltre due stagioni, la UYBA ha infatti affidato la panchina ad una leggenda del volley come Julio Velasco.

Busto Arsizio, rinnovata nell'organico e nello staff, ha fatto il suo esordio stagionale raccogliendo una sconfitta in casa dell'Allianz Vero Volley Milano.

Nella sfida di questo week end la UYBA Volley Busto Arsizio scenderà in campo con il 6+1 composto da Boldini al palleggio, Frosini come opposto, Sobolska e Lualdi da centrali, con Piva e Ceasar in banda e Zannoni come libero.

IN TV

La partita tra UYBA Busto Arsizio e Savino Del Bene Volley sarà visibile, previo abbonamento, sulla piattaforma Volleyball World TV. Ricordiamo che, inserendo al momento della registrazione il codice SAVINODELBENE20, sarà possibile usufruire del 20% di sconto sull’abbonamento.