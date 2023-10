Esordio in campionato per i Lupi, in casa arriva Pineto

Kemas Lamipel ai nastri di partenza. Domenica 15 ottobre, alle ore 18:00, Colli e compagni scenderanno in campo per l'esordio in regular season della stagione 2023-24. Saranno le mura amiche del Pala Parenti di Santa Croce sull’Arno il teatro della prima sfida di campionato, un’arma che i beniamini dovranno sfruttare al meglio per regalare ai tifosi un bel ritorno al palazzetto. L'avversaria del match, l'Abba Pineto, dopo aver acquistato il titolo di A2, è riuscita a dar forma ad una rosa di alto livello per la categoria stessa, con più soluzioni possibili per il 6+1 del fischio d'inizio. Molti gli ex di giornata: l’opposto Padura Diaz, stagione 2019-20, lo schiacciatore Paolo Luigi Di Silvestre e il libero Alessandro Sorgente, stagione 2020-21.

Nel preseason le due formazioni hanno già avuto modo di confrontarsi nel Triangolare di San Giustino del 23 Settembre. In quell'occasione, la squadra abruzzese è riuscita ad aggiudicarsi la vittoria per 2-1 in un match molto teso e concluso solamente ai vantaggi. Nonostante l'assenza di alcuni giocatori da ambedue i lati del campo, le due squadre riuscirono a dare spettacolo: ora è il momento di portare la sfida sul taraflex ufficiale griffato Credem.

Tifosi e sostenitori sono chiamati al palazzetto per sostenere i Lupi ed essere l'arma in più dei biancorossi nella sfida. La biglietteria sarà aperta a partire dalle ore 17:00 e darà possibilità, per coloro che non lo avessero già fatto, di sottoscrivere l'abbonamento per l'intera regular season.

In un'atmosfera di grande attesa, l'head Coach Michele Bulleri e il capitano Leonardo Colli si sono rivolti a giornalisti e appassionati in una conferenza stampa di avvicinamento al match proposta in differita nei canali social della società. L'evento si è svolto presso la sede del main & title sponsor, Lamipel, azienda leader nel commercio di croste e pelli bovine destinate alla produzione conciaria per calzature, pelletteria, arredamento, carrozzeria e per il settore alimentare. Un'occasione per ribadire il legame tra squadra e partner e in generale con il territorio di Santa Croce sull'Arno.

Queste alcune dichiarazioni del coach biancorosso: “Le aspettative di inizio stagione sono state rispettate in pieno, i ragazzi hanno una gran voglia di lavorare, non si tirano indietro neppure di fronte al doppio turno di allenamento. E’ quello che mi aspettavo: avendo una squadra composta per la maggior parte da esordienti nella categoria è normale ed è giusto che si allenino tanto, per arrivare a raggiungere il livello richiesto nel più breve tempo possibile. Da quelli che devono invece dare l’esempio e trascinare i più giovani ho trovato delle risposte che mi sono piaciute. Sono ragazzi intelligenti, che aiutano, che si sono approcciati con lo spirito giusto”.

Il capitano si è rivolto ai tifosi: “Abbiamo la fortuna di esordire al Pala Parenti. Non l’ho mai nascosto nel corso di tutti questi anni: giocare a S. Croce è una emozione indescrivibile, il Palazzetto è caldo, si vivono delle emozioni difficili da descrivere a parole. L’appello che faccio ai nostri tifosi è quello di venire a sostenerci domenica e nel resto del campionato. C’è ancora la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento per le gare interne. Venite numerosi e sosteneteci: siete di grande aiuto nei momenti di difficoltà e un sostegno ad affondare il colpo quando invece le cose vanno bene”.

La conferenza stampa integrale è disponibile sul nuovo canale You Tube “Lupi Volley TV”, al link:

https://youtu.be/c8MGECwH_j0

Arbitri dell’incontro: Maurizio Mieli e Beatrice Cruccolini.

Kemas Lamipel S. Croce: 1 Gabbriellini Lorenzo, 2 Coscione Manuel, 3 Parodi Simone, 4 Brucini Nicolas, 5 Cargioli Antonio, 6 Russo Giacomo, 7 Colli Leonardo, 8 Matteini Alessio, 11 Petratti Nicholas, 13 Gatto Riccardo, 14 Giannini Francesco, 15 Loreti Luca, 17 Mati Pardo, 23 Lawrence Klistan.

Abba Pineto Volley: 2 Mignano Matteo, 3 Pesare Giancarlo, 4 Sorgente Alessandro, 5 Jeroncic Rok, 6 Chavers Corey, 7 Padura Diaz Williams, 8 Basso Enrico, 9 Di Silvestre Paolo Luigi, 10 Paris Matteo, 11 Nikacevic Bruno, 12 Loglisci Gianluca, 17 Msatfi Zouhair, 18 Marolla Angelo, 99 Benavidez Felipe.

Fonte: Lupi Santa Croce