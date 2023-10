Un annesso agricolo è andato a fuoco a pochi passi dalla Torre di Caprona, tra Vicopisano e Calci. I vigili del fuoco di Pisa sno intervenuti per una ruspa andata distrutta e numerose rotoballe a fuoco. Con l'aiuto di una macchina da cantiere, chiamata Terna, fornita dal Comune di Calci, è stato possibile smassare il materiale andato in fiamme per mettere in sicurezza l'area. Le cause sono in corso di accertamento.