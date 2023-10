Ricercato latitante ad Imperia, polizia lo trova dopo 4 giorni vicino a Siena

La Polizia di Stato ha effettuato un'operazione che ha portato con successo al rintracciamento di un 35enne di nazionalità marocchina, latitante, in un appartamento a Sovicille, provincia di Siena. L'uomo era noto per essere pluripregiudicato, avendo commesso reati come spaccio di sostanze stupefacenti, maltrattamenti, atti persecutori e violenza sessuale.

Tutto è iniziato il 11 ottobre, quando la Questura di Siena è stata informata della sua fuga da Imperia, dove si era trasferito recentemente in esecuzione di misure cautelari imposte dal Tribunale di Siena. Queste misure includevano l'obbligo di dimora, il divieto di avvicinamento alla parte offesa e l'uso di un braccialetto elettronico. L'uomo era oggetto di un procedimento penale a seguito di una denuncia sporta dalla sua ex convivente per reati come maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.

La fuga dell'uomo è iniziata quando le forze di polizia sono andate ad arrestarlo nel suo appartamento ad Imperia in ottemperanza a un ordine di esecuzione di pene residuali emesso dalla Procura della Repubblica di Siena. L'uomo ha cercato di sfuggire attraverso il terrazzo adiacente alla cucina ed è riuscito a nascondersi sui tetti, rendendo vani i tentativi di cattura in tutto il Centro e Nord Italia.

La Squadra Mobile della Questura di Siena ha avviato un'attività investigativa mirata in collaborazione con la Procura della Repubblica locale e il Servizio Centrale Operativo del Dipartimento di Pubblica Sicurezza. In pochi giorni, sono state individuate le tracce che hanno condotto all'uomo a Sovicille.

Il 15 ottobre, la Polizia di Stato ha condotto una retata nell'appartamento in cui si nascondeva, riuscendo a bloccarlo. Durante la perquisizione, sono stati scoperti 160 grammi di cocaina e strumenti per il confezionamento di stupefacenti, portando all'arresto di tutti e tre gli occupanti dell'appartamento per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Inoltre, al latitante sono state notificate pene da scontare e una custodia cautelare in carcere. Alla fine, tutti e tre gli arrestati sono stati portati in carcere a Siena a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.