Lupi a digiuno, passa Pineto. Bulleri: "Serviva più cattiveria"

La Kemas Lamipel S. Croce non riesce a aggiudicarsi neanche un punto dall’esordio in campionato davanti al proprio caloroso pubblico. Rumorosa anche la rappresentanza ospite, giunta in buon numero da Pineto. biancorossi hanno impattato bene il match e si sono aggiudicati con merito il primo set, girando sul 53% in attacco e proponendosi bene sia in servizio che in ricezione. Dal secondo parziale in poi è salita in cattedra la formazione ospite, che ha gestito meglio la battuta mettendo spesso in difficoltà il cambiopalla dei padroni di casa. Tomasello ha trovato risorse importanti dalla panchina, sia Benavidez che Basso hanno impattato bene sul match portando un grande apporto in termini di situazioni risolte e punti. Per quanto riguarda la squadra di coach Bulleri, è rimasta in partita per tre set: nel quarto si è un po’ spenta la luce e Pineto ha avuto gioco facile nel gestire il break conquistato in avvio.

Il match si apre con qualche sbavatura in attacco e a muro della formazione biancorossa e Pineto approfitta per mettere a segno il 3-6. Ci pensano Lawrance e Parodi a ricucire il gap: 6-6. Si procede punto a punto con entrambe i palleggiatori che servono magistralmente i propri centrali: 8-9. Lawrance sugli scudi attacca e mura con precisione mentre gli avversari commettono due errori diretti che valgono il 13-11. I padroni di casa scardinano la ricezione avversaria e Paris è costretto a giocare lontano dalla rete: 15-11. Tommasello sostituisce Chavers per Benavidez cercando di alzare la qualità della ricezione ma il servizio biancorosso è straripante: 18-14. Gli attacchi di Loglisci e Di Silvestre cercano ancora di arginare i padroni di casa e Bulleri cinico chiama subito timeout: 20-17. Pineto nel finale di set è più aggressiva al servizio e composta a muro ma non basta ad arginare Lawrance e compagni: 23-19. Chiude Lawrance 25-21.

Nel secondo parziale è ancora l’Abba Pineto a mettere la testa avanti 2-5. La Kemas Lamipel cerca di ricucire fino al 6-7 ma a segnare il gap decisivo è il turno al servizio al servizio di Loglisci che, condito da un muro di Nikacevic, segna il 7-10. Il muro continua a punire la squadra di casa mentre Pineto prende il largo: 8-13. Lawrance in attacco accorcia 12-15 e Tommasello risponde con il primo timeout del set. Al rientro Santa Croce sbaglia l’ennesimo servizio mentre Di Silvestre con un ace porta i suoi al 12-17. Bulleri inserisce Giannini al servizio e i beniamini accorciano di due lunghezza ma non basta: è ancora una volta il servizio di Loglisci ad essere fatale: 15-21. Il turno al servizio di Colli vale il break point decisivo per accorciare le distanze: 21-23. Tommasello chiama i suoi alla panchina e il servizio di Colli finisce solo sul 22-24. Un attacco out dei padroni di casa consegna a Pineto il secondo set sul 22-25.

Nel terzo parziale si gioca in equilibrio. È la Kemas Lamipel a mettere la testa avanti con l’ace di Lawrance che segna il 5-3. Pineto non ci sta e, giocando d’astuzia sul muro biancorosso, prima pareggia i conti, poi si porta avanti 5-7 costringendo Bulleri al timeout. La scia positiva dell’Abba prosegue fino al 6-9 poi la Kemas Lamipel inizia a toccare molti palloni a muro ed è cinica in difesa. Il turno al servizio di Coscione e capitan Colli sugli scudi valgono prima il pareggio poi il vantaggio: 12-11. Tommasello opta per un discrezionale: Colli è straripante da posto 4 come 2 e firma il 13-12 ma è la volta del servizio di Loglisci che scardina ancora la ricezione dei padroni di casa: 13-16. Bulleri risponde chiamando a sua volta timeout, Pardo lo premia con l’ace del -1 ma Pineto è aggressiva a muro, grazie anche all’ingresso di un ottimo Basso, e Santa Croce fallosa e gli ospiti allungano 16-19. Di silvestre è aggressivo al servizio mentre la Kemas Lamipel continua a commettere troppi errori diretti: 19-23. Pineto chiude 21-25.

La quarta frazione si apre ancora in equilibrio: 4-4. Coscione serve magistralmente Cargioli, poi firma il muro del 6-4. Un fuoco di paglia: Benavidez si carica la squadra sulle spalle prima con pressione in attacco poi al servizio e centra l’8-11. Di silvestre e Loglisci non sono da meno e guidano i bianco azzurri sul 11-15. Bulleri chiama l’ennesimo timeout ma non basta per arginare il gioco corale di Pineto: 11-17. Bulleri richiama i suoi alla panchina e nonostante i tentativi di Mati, aggressivo in attacco, il gioco pinetese è straripante a differenza di Santa Croce sottotono: 15-20. Nel finale di set si registrano diversi errori al servizio da entrambi i lati del campo ma Pineto, forte del vantaggio raggiunge quota 23-18. Di Silvestre chiude 19-25.

Michele Bulleri: “Peccato perché abbiamo giocato contro una Pineto che sta gestendo l’assenza di un opposto di ruolo. Andava affrontata con più cattiveria, noi invece nei momenti di difficoltà abbiamo lasciato andare il match invece che rimare li e fare fatica. Molto positiva l’affluenza del pubblico, peccato perché questo PalaParenti meritava una prestazione migliore non necessariamente in termini di vittoria ma di una squadra più grintosa e con la fame di vittoria. Abbiamo avuto paura o poca voglia di lottare nei momenti di difficoltà e purtroppo le partite si vincono proprio quando resisti nei momenti migliori dell’avversario per aspettare le tue rotazioni migliori e affondare il colpo”.

Kemas Lamipel S. Croce: Gabbriellini, Coscione 1, Parodi 9, Brucini, Cargioli 7, Russo, Colli 14, Matteini, Petratti, Gatto 1, Giannini, Loreti (L), Mati 14, Lawrence 15. All. Bulleri 2^ All. Pagliai

Abba Pineto Volley: Mignano, Pesare, Sorgente (L), Jeroncic 2, Chavers 2, Basso 3, Di Silvestre 15, Paris 3, Nikacevic 9, Loglisci 12, Msatfi, Marolla, Benavidez 16. All. Tomasello 2^ All. Loris Palermo

Fonte: Lupi Santa Croce