Serie B Interregionale, l'Etrusca Basket vince alla 3a giornata

È buona la prestazione offerta dai ragazzi della Rocca che grazie ad un ottimo secondo tempo ribaltano la situazione e si assicurano la vittoria.

Partono sottotono Capozio e compagni che faticano a trovare la via del canestro e lasciano che siano i padroni di casa ad azzannare la prima frazione. Dopo 10’ infatti il punteggio recitava 16-7 per i bianconeri.

Se nel secondo periodo la faccenda è abbastanza in equilibrio è al rientro dagli spogliatoi che i ragazzi di Martelloni ingranano la marcia: guidati da Menconi, Ndour e Cravero sfoggiano due frazioni da tutto cuore ed orgoglio (28-46 il parziale) e si portano a casa la seconda vittoria esterna della stagione.

Coach Latini: “Siamo stati bravi a rimanere concentrati sulla partita nonostante un primo quarto in cui, nonostante avessimo costruito molti buoni tiri, abbiamo avuto percentuali bassissime. Siamo cresciuti come ritmo, fiducia ed intensità nel corso della gara, riuscendo a mettere una pezza sui tanti errori di inesperienza che purtroppo ancora facciamo. Un plauso ai ‘più giovani’ che, chiamati in causa nel finale causa problemi di falli, hanno risposto presente con giocate importanti. Ora testa alla prossima gara per continuare il nostro percorso.”

Spezia Basket Club - La Patrie Etrusca Basket 65-75

Parziali: 16-7, 37-29 (21-22), 47-51 (10-22), 65-75 (18-24).

Spezia Basket Club: Carpani 13, Vespa ne, Paoli F. 3, Paoli M. 5, Gaspani, Cozma ne, Steffanini 3, Fazio, Pietrini 2, Burla Carro ne, Tintori 14, Rajacic 25. All. Scocchera.

La Patrie Etrusca Basket: Lovato 8, Bellavia 3, Castaldi ne, Menconi 15, Bellachioma 10, Ermelani ne, Scardigli 2, Speranza ne, Jovanovic 1, Capozio 5, Ndour 16, Cravero 15. All. Martelloni; Vice Latini e Meucci.