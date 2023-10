L'Estra Pistoia Basket in visita alla scuola "Marini” per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione

Una mattinata davvero speciale quella che si è svolta quest'oggi nei locali della scuola dell’infanzia “Marino Marini” di Pontenuovo (PI), appuntamento finale del primo evento ideato e realizzato da Estra Pistoia Basket 2000, in collaborazione col Comune di Pistoia, del calendario “Insieme per il sociale” che si svilupperà, in parallelo alle varie partite di LBA, nel corso della stagione sportiva.

La visita ha coinciso con l’attenzione posta in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione e contro lo spreco alimentare che ha visto un marchio importante come Conad al fianco della società biancorossa. Dopo il “muro bianco” con le magliette offerte da Happyin agli spettatori presenti al PalaCarrara in occasione del debutto di Estra contro Dolomiti Trentino lo scorso 8 ottobre, i giocatori Mamadou Dembelè, Mattia Farinon e Tormi Metsla hanno fatto visita alla scuola “Marino Marini” per consegnare ai bambini la merenda di metà mattina, offerta da Conad, tutta a base di frutta fresca come banane, mele, pere ed uva, oltre alla distribuzione di matite e pennarelli per le tre classi.

Ad accompagnare i tre giocatori di Estra Pistoia erano presenti il presidente, Massimo Capecchi, il consigliere Dario Baldassarri ed il responsabile marketing e commerciale Giulio Pacini. Per Conad Nord Ovest, invece, erano presenti il presidente Roberto Toni insieme al socio Alessandro Nesti in rappresentanza degli altri soci di Pistoia, mentre per il Comune hanno partecipato l’assessore all’educazione e formazione Benedetta Menichelli e la dirigente del servizio, Federica Taddei.

«In questi mesi il club si è dato molto da fare per le iniziative extra-campo e il fatto di tornare nelle scuole, per un'occasione così importante come l’attenzione sull’alimentazione e lo spreco alimentare, è per noi un aspetto molto significativo – dichiara il presidente, Massimo Capecchi – È stata una bella esperienza con i bambini della scuola dell’infanzia Marino Marini perché hanno potuto conoscere da vicino alcuni dei ragazzi che fanno parte di Estra Pistoia. È solo la prima tappa del programma di “Insieme per il sociale” ma la soddisfazione è tanta e, adesso, ci prepareremo al meglio per le prossime date».

«Con questa splendida mattinata si chiude la settimana di iniziative del Club pensate in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione e contro lo spreco alimentare – aggiunge Andrea Di Nino, referente area sociale del Pistoia Basket 2000 – siamo soddisfatti di quanto abbiamo realizzato e pronti a ripartire già nel mese di novembre con nuove attività sociali che verranno presto presentate insieme al Comune e ai partner commerciali di Estra Pistoia coinvolti in questo percorso».

«In virtù del rapporto di collaborazione che ci lega ormai da anni al Pistoia Basket, abbiamo scelto di aderire con entusiasmo a questa lodevole iniziativa – dichiara Roberto Toni, socio e Presidente di Conad Nord Ovest – Promuovere la corretta alimentazione, e le buone pratiche alimentari, sono da sempre obiettivi cardine per Conad; poterlo fare tra i bambini, diventa ancora più stimolante ed importante. È fondamentale per noi di Conad, che ciascuno nel proprio territorio faccia la propria parte, appoggiando iniziative di responsabilità come questa, in grado di generare valore e crescita per i giovani e per la comunità. Ringraziamo Estra Pistoia Basket per averci voluti come partner dell’iniziativa, la scuola dell’infanzia “Marino Marini” per averci ospitato e tutti i bambini presenti che potranno far tesoro dei preziosi consigli ricevuti».

«Abbiamo vissuto una giornata davvero importante alla scuola dell’infanzia “Marino Marini” e di questo non posso che ringraziare Estra Pistoia Basket e Conad Nord Ovest – aggiunge l’assessore Benedetta Menichelli – è stata una bella occasione per far capire ai bambini, attraverso lo sport ed il gioco, quanto sia importante pensare ad una alimentazione sana da coniugare, in questo caso, col divertimento. Una iniziativa che coinvolge, oltre all’assessorato all’istruzione, anche da quello alle politiche sociali visto che entrambi lavorano alacremente per garantire e promuovere il benessere dei nostri bambini».

Conad Nord Ovest è una delle maggiori imprese italiane della distribuzione associata, con un giro di affari di oltre 4,75 miliardi di euro. I territori in cui opera con 376 soci imprenditori e 18 mila addetti sono Valle d’Aosta, con quota di mercato del 22,0%, Piemonte, con quota di mercato al 5,1%, Liguria, con quota di mercato al 10,7%, Provincia di Mantova, Emilia (province di Modena, Bologna e Ferrara) con quota di mercato al 12,8%, Toscana, con quota di mercato al 15,7%, Lazio (province di Roma, Viterbo) con quota di mercato al 26,3% (assieme a Pac2000) e Sardegna, con quota di mercato al 19,3%. Conad Nord Ovest conta 589 punti di vendita, in cui sono presenti tutti gli attuali format distributivi.

Fonte: Ufficio Stampa