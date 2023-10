Montecatini International Short Film Festival, al via le proiezioni della selezione ufficiale e gli spettacoli serali

L’edizione 2023 del MISFF – Montecatini International Short Film Festival (in programma a Montecatini Terme fino al 22 di ottobre), diretto da Marcello Zeppi, entra nel vivo: giovedì 19 ottobre al via le proiezioni, ad accesso gratuito, dei cortometraggi in gara nella Selezione Ufficiale del festival e di quelli delle rassegne collaterali.

Partenza alle ore 9.30 al Cinema Excelsior di Montecatini Terme, con le proiezioni in gara nelle categorie Fiction, Animation, Documentary ed Experimental; le proiezioni in concorso arrivano da tutto il mondo: dall’Italia, con tanti autori interessanti in gara, fino a Spagna, Germania, Svezia, Repubblica Ceca, Cina, Emirati Arabi, Stati Uniti, Corea del Sud, Brasile, Uruguay, Iran, Sudafrica, e molti altri ancora. Un lavoro di grande qualità svolto dalla Giuria Internazionale presieduta da Olga Strada, già Direttrice dell’Istituto di Cultura Italiana a Mosca, e composta da esperti di cinema internazionali quali Anna Beatrix Schramek, Alfonso Palazon Meseguer, Antonio Costa Valente, Catello Masullo, Paola Dei, Paola Tassone, Armando Lostaglio, Anna Yefiemenko, Laura Villani, Laura Andreini, Khodom Outhaythavy, Pietro Mariani, Maria Paola Viano, Eleonora Capitani, Alberto Di Mauro e Yeganeh Imani.

Alle ore 15 al Cinema Excelsior appuntamento con la rassegna cinematografica Giffoni Innovation Hub, con le proiezioni dei migliori cortometraggi visti nel corso dell’ultima edizione del festival diretto da Claudio Gubitosi, dedicati ai temi della coesione sociale e della sostenibilità ambientale: Wasted, diretto da Tobia Passegato, prodotto da Giffoni Innovation Hub in collaborazione con Stellantis, La tribù delle luci, diretto da Viola Folador, prodotto da Giffoni Innovation con IREN, e Così fa il silenzio, di Sami Schinaia, prodotto da Giffoni Innovation assieme a Enel X Global Retail.

La giornata di giovedì 19 ottobre vede anche in programma la rassegna cinematografica dedicata al cinema armeno, “Uno sguardo sul cinema di frontiera”, a cura del regista Aram Manukyan, rappresentante della Federazione dei cineasti pan-armeni: in programma sette cortometraggi, di cui cinque nella categoria “Cinema armeno moderno”, e due nella categoria “Cinema armeno classico e contemporaneo”. Le proiezioni si svolgeranno presso la Sala Portoghesi delle Terme Tettuccio a partire dalle 14.30; presente all’evento anche Sara Nalbandyan, rettrice dello Yerevan State Institute of Theatre and Cinematography, la più prestigiosa università statale di arte della capitale armena.

La seconda serata, sempre alle Terme Tettuccio, è invece dedicata allo spettacolo: alle ore 20.30 è la volta del Music film show, con le più belle colonne sonore della storia del cinema italiano e straniero, interpretate da Eleonora Lari, cantante e coach musicale, e dagli allievi del corso di canto della Musikey Academy; sul palco si alterneranno gli artisti Samuele Ghiselli, Francesca Landi, Michelle Santamaria, Federica Giorgi, Nunzia Cefariello, Alessandra Pierattini, Denise Vallesi, Emily Finizio, Federica Russo, Liliana Fernandez e Andrea Cecchettini.

A seguire, alle 21.30, il festival dedica un omaggio a Italo Calvino – in occasione del centenario dalla nascita dello scrittore - con lo spettacolo teatrale Montecristo, trasposizione di un racconto della raccolta "Le Cosmicomiche" ad opera della Compagnia Catalyst: una partitura per attore e voce diretta e interpretata da Riccardo Rombi.

Fonte: Ufficio Stampa