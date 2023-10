A Montelupo arriva il coreografo Virgilio Sieni: bando per partecipare alla performance Archeology

Il Centro di Rilevante Interesse per la Danza Virgilio Sieni di Firenze ha pubblicato un bando rivolto a persone di tutte le età, abilità e provenienza (anche senza conoscenze specifiche sui linguaggi del corpo e della danza), per partecipare al progetto ARCHEOLOGY, pensato per la città di Montelupo Fiorentino e a cura di Virgilio Sieni, danzatore e coreografo italiano, artista attivo in ambito internazionale per le massime istituzioni teatrali, musicali, fondazioni d’arte e musei.

Attraverso un ciclo di incontri sul gesto che si terranno dal 16 al 25 novembre 2023 negli spazi del Museo della Ceramica di Montelupo Fiorentino, i partecipanti al percorso saranno chiamati a costruire una cerimonia sul toccare partendo dagli scarti della lavorazione della ceramica recuperati nei laboratori artigiani e botteghe del territorio.

A conclusione del percorso, domenica 26 novembre 2023 al MMAB di Montelupo Fiorentino verrà presentata la restituzione pubblica e performance ARCHEOLOGY, insieme alle cittadine e i cittadini coinvolti nei laboratori. Un processo mnemonico e poetico unirà in un grande adagio una comunità che si riconosce intorno agli elementi primari del gesto e i sentieri della democrazia.

Archeology è un percorso di creazione coreografica proposto all’interno del progetto Sul toccare, ideato da Virgilio Sieni per la città di Montelupo Fiorentino e prodotto dal Centro nazionale di produzione della danza, grazie al contributo della Fondazione CR Firenze, Città Metropolitana di Firenze e la collaborazione del Comune di Montelupo Fiorentino e il Museo della Ceramica/Sistema Museale di Montelupo Fiorentino.

La partecipazione al percorso è gratuita. Per maggiori informazioni sul programma e i termini dell'iscrizione consultare il bando pubblicato sul sito www.virgiliosieni.it.

Link: www.virgiliosieni.it/montelupo_bando-archeology/