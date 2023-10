Nubifragio a Follonica, sottopassi allagati. Il Comune: "Restate a casa"

Nubifragio a Follonica, nel Grossetano, questa mattina. I vigili del fuoco segnalano criticità ma nessun ferito. Si segnala la chiusura di tutti i sottopassi della città, un'auto è stata sommersa in quello di via Ugo Bassi. Il traffico è bloccato. Il Comune ha invitato a rimanere a casa.

"Tutti i sottopassi della città sono chiusi - si legge nella comunicazione del Comune - , si raccomanda estrema attenzione a tutte e tutti. Non uscite. I mezzi della Protezione Civile sono fuori per l'emergenza. Il Comune di Follonica è in contatto con le dirigenze scolastiche per tenere i bambini e le bambine al sicuro fino al rientro dell'emergenza".

"Interventi in corso del sistema di Protezione Civile nella zona di Follonica colpita da un violento temporale dove sono caduti oltre 120 mm in poco tempo, alcune auto sono rimaste bloccate nei sottopassi. Si raccomanda massima prudenza". Lo scrive il governatore toscano Eugenio Giani sui social.