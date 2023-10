Per il primo compleanno di Filippo, i genitori fanno una donazione all'ospedale delle Scotte

Bellissimo gesto da parte di Samuele e Chiara, genitori del piccolo Filippo, che ha compiuto da poco un anno.

Filippo è nato all’ospedale di Montevarchi ma per lui dopo poche ore dalla nascita si è reso necessario il trasferimento nella Terapia Intensiva Neonatale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, TIN di 2° Livello Plus, dotata di moderne e sofisticate attrezzature per un’assistenza altamente specialistica al neonato estremamente prematuro o con problemi alla nascita, e realtà unica all’interno dell’Area Vasta Toscana Sud-Est.

Filippo ha raggiunto il policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena con l’ambulanza dedicata, con attrezzature e personale altamente specializzato in grado di garantire interventi di stabilizzazione e cure ad alta intensità durante il trasferimento.

Per festeggiare il primo compleanno di Filippo i genitori Samuele e Chiara, grazie anche alla generosità di parenti e amici, hanno deciso di donare alla Terapia Intensiva Neonatale, diretta dalla dottoressa Barbara Tomasini, un supporto di posizionamento per il trasporto in ambulanza.

"Nel tempo che abbiamo trascorso in TIN - spiegano Samuele e Chiara - ci siamo accorti di quanto, in situazioni così delicate, ogni dettaglio sia fondamentale. Per questo in quei giorni abbiamo maturato la convinzione che un gesto di questo tipo, oltre che essere un modo per ringraziare per la grande professionalità e amore con cui tutti nel reparto si sono presi cura di Filippo e di noi, avrebbe potuto essere utile ai tanti bambini che, sfortunatamente, si troveranno nella condizione di Filippo".

La consegna è stata effettuata alla dottoressa Tomasini, alla coordinatrice infermieristica Elisa Neri e al personale del reparto.

Fonte: Aou Senese