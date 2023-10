“Lo sapevamo anche noi”, laboratorio per adulti a Castelfiorentino

Giovedì 26 ottobre alle 21 al Teatro del Popolo di Castelfiorentino si terrà il saggio-spettacolo del laboratorio rivolto agli adulti Lo sapevamo anche noi. Il corso a cura di Giallo Mare Minimal Teatro è stato condotto da Maria Teresa Delogu.

In scena: Alessandra Campatelli, Alfredo Agili,Aurora Puggelli, Bianca Frangioni, Cinzia Campisano, Claudio Tinelli, Emiliano Terzuoli, Franca Gaggelli, Francesca Conforti, Giulia Conforti,Giulietta Brogi, Lapo Biagini, Lavinia Meo, Margherita Cacciapuoti, Martina Fabozzi, Martina Ciampolini, Orazio Aiello,Patrizia Salerno, Pippo Meo, Rita Biocca, Sibilla Campaioli, Susanna Tamburini, Virginia Tumminia.

Lo sapevamo anche noi sono versi rubati ad una canzone di Gianmaria Testa, versi che raccontano in una cifra poetica tutto quello che "sapevamo" perché lo avevamo imparato nella nostra esperienza di popolo migrante.

Guidati dalla regista e formatrice teatrale Delogu, ventitré allievi e allieve si sono immersi nella vicenda lunga, complessa, articolata, dell' emigrazione italiana. Un fenomeno che ha avuto differenti fasi, ma che non è cessato mai lungo il corso della storia della nostra giovane nazione: dalla grande ondata di partenti verso le Americhe subito dopo l'Unità d'Italia, all' odierno emigrare degli "Expat", emigranti odierni, giovani spesso qualificati e istruiti, ma che ugualmente trovano patria - in condizioni diverse- come i loro nonni e bisnonni. Un filo narrativo, che tocca i temi mai mutati del partire: la necessità economica, il razzismo subito fino ai massacri xenofobi, i nomignoli affibbiati.

«"Bel Paese, brutta gente", questo dicevano degli italiani...nomèa che ci ha accompagnato a lungo. Siamo stati trafficanti di esseri umani, abbiamo fatto naufragio, avevamo fama di "essere sporchi come maiali", non potevamo iscrivere i figli alle scuole dei bianchi. Lo sapevamo-spiega Delogu-, cosa c'era dentro quella enorme massa - calcolata in circa 30 milioni di persone- che ha lasciato il Paese in poco più di 150 anni. Riflettere sulla nostra emigrazione, ora che il tema migranti è sotto la lente quotidiana, può essere uno spunto per inquadrare in un' ottica più consapevole un fenomeno complesso e che non si presta a facili e superficiali soluzioni».

L’ingresso allo spettacolo è gratuito.

Per informazioni è possibile rivolgersi a Giallo Mare Minimal Teatro 0571/81629-83758 o scrivere a info@giallomare.it.

