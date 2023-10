Forte maltempo sulla costa, tromba d'aria a Livorno

Continua l'ondata di maltempo in Toscana, specie sulla costa tirrenica. Dopo il nubifragio di Follonica di ieri, mercoledì 18 ottobre, nella notte tra il 18 e il 19 una tromba d'aria ha colpito Livorno. Molti i problemi causati sia nel capoluogo labronico sia lungo tutta la costa livornese e grossetana.

A Livorno le piogge sono state intense tra le 4 e le 5.30 con picchi preoccupanti nel centro e tra Stagno e Valle Benedetta. Si sono registrati allagamenti di case e corsi d'acqua.

"I rii e i corsi d’acqua, con i lavori di questi anni post alluvione, hanno risposto in maniera convincente non presentando alcuna criticità, solo l’Ugione si è ingrossato rimanendo però nei limiti dell’alveo, Chioma, Ardenza Maggiore e Cigna sono stati monitorati costantemente senza mai destare preoccupazioni" ha scritto il sindaco Luca Salvetti su Facebook.

Ancora il primo cittadino: "I danni più rilevanti sono stati registrati in zona Banditella dove ha colpito una tromba d’aria che ha scoperchiato il tetto di una abitazione divelto alberi, rovesciato un'auto e provocato danni al plesso scolastico Banditella-Piccole Onde. Un esempio che deve far comprendere a tutti che la chiusura di scuole e parchi in via precauzionale in presenza di allerta Arancione è elemento massimo di sicurezza e prudenza che alcune volte può apparire esagerato ma che in realtà viene preso coscientemente e responsabilmente. Su questo fronte basta osservare la porta divelta della scuola Bartolena per non osare neanche pensare se fosse accaduto con i bambini presenti".