Per tutto l'anno laboratori in Biblioteca a Montespertoli

Alla Biblioteca E. Balducci di Montespertoli un'ampia varietà di coinvolgenti laboratori saranno organizzati per tutto l'anno. Questi eventi sono pensati per arricchire la conoscenza e stimolare la creatività, rappresentando un'opportunità straordinaria per le famiglie con bambini di scoprire la biblioteca.

I laboratori si svolgeranno un sabato al mese fino ad aprile 2024, dalle 15:00 alle 17:00. Questo ciclo di incontri offre l'occasione speciale di condividere esperienze culturali in un ambiente accogliente e stimolante. Il primo laboratorio, dedicato ai bambini dai 5 agli 8 anni, avrà come tema Halloween ed è in programma per sabato 28 ottobre.

Ogni mese, i laboratori spazieranno su una vasta gamma di argomenti diversi. Si inizierà con la lettura di libri selezionati per poi procedere con attività pratiche. Questi laboratori sono organizzati da PromoCultura, attuale gestore dei servizi bibliotecari e saranno guidati da operatori esperti che aiuteranno i bambini a esplorare nuove passioni e acquisire nuove competenze.

La partecipazione a questi laboratori è gratuita, ma i posti sono limitati. Per garantirsi un posto, è necessario prenotarsi in anticipo contattando la Biblioteca E. Balducci via email all'indirizzo biblioteca@comune.montespertoli.fi.it, chiamando il numero 0571600228 oppure tramite whatsapp al 3389177871.

Durante i laboratori, i bambini (con fasce d'età variabili) si divertiranno in biblioteca, consentendo così ai genitori di godersi una lettura ai piani superiori o di rilassarsi con una tazza di caffè in tutta tranquillità.

Il programma de “I Sabati della Balducci” – dalle ore 15 alle ore 17

· sabato 28 ottobre, “Brividi in Biblioteca”, laboratorio per bambini dai 5 agli 8 anni.

Letture per bambini coraggiosi e laboratorio per prepararsi alla notte più paurosa dell’anno;

· sabato 25 novembre, “Quando manca?”, laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni.

Letture e laboratorio per accompagnare i bambini nelle piccole e grandi attese;

· sabato 16 dicembre, “Pietre Stellari”, laboratorio dai 3 ai 6 anni.

Come sono fatte le stelle a cui affidiamo i nostri più grandi desideri?

· sabato 30 dicembre, “I sogni son desideri”, laboratorio dai 7 ai 10 anni.

Quali sono i vostri desideri per l’anno nuovo? Affidateli agli occhi del vostro gufo portafortuna;

· sabato 27 gennaio, “A carnevale ogni libro vale”, laboratorio per bambini dai 3 ai 6 anni.

La biblioteca si prepara per la festa più colorata dell'anno;

· sabato 24 febbraio, "La rana soffiona", laboratorio per bambini dai 4 ai 7 anni

Letture salterine seguite dal laboratorio sulla rana soffiona;

· sabato 30 marzo, "Storie a sorpresa", laboratorio dai 6 ai 10 anni.

Storie di coniglietti e altri animali per celebrare l'arrivo della Pasqua;

· sabato 27 aprile, "Un arcobaleno tutto mio", laboratorio dai 3 ai 6 anni.

Se vi piacciono gli arcobaleni non potete mancare;

· sabato 6 aprile, "Vive la France", laboratorio dai 6 agli 11 anni.

Prepariamo insieme le cartoline per il 20° anniversario con Epernay;

È possibile seguire gli aggiornamenti sulle attività della biblioteca sulla pagina social @bibliotecamontespertoli oppure iscrivendosi alla newsletter "Biblionews" o tramite il canale broadcast whatsapp al numero 3389177871.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa