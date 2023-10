Sport: sabato la VI edizione di “The Night of Siam”. Scarpa: "Un evento unico nel suo genere"

Si svolgerà sabato 21 ottobre, al Palazzetto dello Sport di Pisa in via Atleti Azzurri Pisani, la VI edizione di “The Night of Siam” un evento che raduna sul ring alcuni tra i più importanti campioni di sport da combattimento nel panorama italiano e internazionale.

L’iniziativa, organizzata ASD Kurosaki Dojo di Pisa con il patrocinio del Comune di Pisa, è stata presentata con una conferenza stampa a Palazzo Gambacorti alla presenza di Frida Scarpa, assessore allo sport del Comune di Pisa, Simone Benedettini, presidente dell’ASD Kurosaki Dojo di Pisa, Enrico Carrara, 2 volte campione del mondo di Muay Thai, e due degli atleti che combatteranno sabato, Carlotta Dama (Muay Thai) e Francesco Gardini (Grappling).

L’appuntamento prenderà il via alle ore 15 con gli incontri tra i dilettanti. Alle 19 saliranno invece sul ring i professionisti, con 14 incontri, 12 maschili e 2 femminili, che vedranno protagonisti alcuni tra i più importanti rappresentanti italiani e internazionali di Kick Box, Muay Thai e Grappling. I biglietti per assistere agli incontri potranno essere acquistati direttamente sul posto.

«Come Amministrazione siamo molto orgogliosi di poter ospitare al Palazzetto dello Sport questo evento unico nel suo genere – dichiara l’assessore allo sport, Frida Scarpa – che vedrà protagonisti tanti atleti di altissimo livello, tra cui diversi campioni mondiali ed europei. L’iniziativa è organizzata dalla ASD Kurosaki Dojo di Pisa che, insieme al suo presidente Simone Benedettini, rappresenta una delle tante eccellenze della nostra città, purtroppo ancora troppo poco conosciuta e valorizzata perché appartenente a uno sport con un appeal commerciale minore rispetto ad altri: una realtà da cui sono usciti diversi importanti atleti professionisti, tra cui anche campioni del mondo. Invito tutti ad assistere a questa giornata, sarà l’occasione per conoscere e apprezzare questi sport».

Al termine della conferenza stampa l’assessore Scarpa ha infine consegnato un riconoscimento a Enrico Carrara, 31enne atleta pisano, in forza alla ASD Kurosaki Dojo che con i suoi risultati sportivi ha dato lustro alla città. Conosciuto nell’ambiente con il soprannome di “The Fog” Carrara è noto anche per salire sul ring indossando una maschera di un personaggio di un film dell’orrore. Carrara, che nella vita fa anche lo psicologo, ha all’attivo 90 incontri disputati tra i professionisti (84 vinti, 5 persi e 1 pareggiato) e nella sua carriera ha conquistato, tra gli altri, 2 titoli mondiali di Muay Thai nella categoria 79 Kg e un titolo europeo nella categoria 77 Kg.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa