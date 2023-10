Ubriaco tampona un'auto e poi scappa: denunciato dai carabinieri di Borgo a Mozzano

È un uomo di 44 anni l'automobilista che il 5 ottobre provocò un incidente in località Tre Cancelli, a Lucca, e che poi se ne sarebbe andato senza soccorrere il conducente dell’altra macchina da lui tamponata, rimasto ferito nell’incidente.

A individuarlo sono stati i carabinieri di Borgo a Mozzano, i quali hanno anche accertato un tasso alcolemico molto superiore ai limiti, procedendo così anche al sequestro del veicolo e al ritiro della patente.

Per il 44enne è scattata la denuncia per omissione di soccorso, guida in stato di alterazione per aver bevuto alcolici, lesioni personali colpose e fuga.