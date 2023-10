Weekend in Mugello: gli appuntamenti

Uno degli appuntamenti da non perdere per esplorare questo territorio in una delle sue stagioni che più lo valorizzanno è la prossima Gita Fuori Porta in Mugello, un'occasione unica e gratuita offerta dall'Ufficio Turismo del Mugello per il turista e per chiunque voglia scoprire questo angolo di Toscana in tutte le sue sfumature autunnali. Scopri qui tutto il programma e prenotati subito all'appuntamento di sabato 21 ottobre!

Tra le tante proposte, per gli interessati al mondo della ceramica, a partire da domani, Villa Pecori Giraldi ospita "In Ceramica", una mostra per tutti.

Ma il fine settimana è ricco di novità: il castello di Cafaggiolo apre le sue porte ai visitatori per la seconda volta. Un’iniziativa eccezionale e speciale che racconterà le "delizie agresti e cacce principesche" al tempo dei Medici. Visite guidate esclusive tra il Palazzo dei Vicari di Scarperia e la villa medicea.

Ovviamente ti aspettiamo a tutti gli appuntamenti per festeggiare uno dei frutti più conosciuti del nostro territorio: il Marrone del Mugello IGP.

Vieni a gustarlo anche questo weekend alle tante feste dedicate al Marrone a Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero (più precisamente a San Piero a Sieve) e Vicchio. Imperdibile il primo appuntamento de "la Ballottata" a Castagno d'Andrea nel comune di San Godenzo!

Infine, non dimenticarti che i capolavori delle Gallerie degli Uffizi ti aspettano con la mostra "I Medici: gente del Mugello - Ritratti di famiglia dalle Gallerie degli Uffizi" - fino al 5 novembre 2023 (prorogata fino al 2 giugno 2024) in uno dei palazzi più iconici del territorio: Palazzo dei Vicari diventa nuovamente dimora della famiglia dei Medici ospitando i ritratti di Cosimo de' Medici, Eleonora da Toledo, Francesco de' Medici e Bianca Cappello.

Fonte: Città Metropolitana Firenze - Ufficio Stampa