Al via 'Firenze in rosa per il Pink October'

Come ogni anno, in ottobre, il mese internazionale di sensibilizzazione sul tumore al seno, l'associazione FIRENZE IN ROSA Onlus organizza sul territorio numerose iniziative ed attività per sensibilizzare donne, ma anche uomini, a sottoporsi a controlli periodici. Ecco quali saranno gli eventi principali della manifestazione "FIRENZE IN ROSA per il PINK OCTOBER 2023", patrocinata dal Comune di Firenze:

PINK RIBBON WALK domenica 22 ottobre ore 17.30 Piazza Poggi

Ad aprire la manifestazione la PINK RIBBON WALK, una camminata che da Piazza Poggi condurrà fino al Piazzale Michelangelo dove i partecipanti realizzeranno un emozionante flashmob creando un fiocco rosa umano, simbolo della prevenzione, e dove si assisterà all'illuminazione del David che per una notte risplenderà di rosa, il colore che a livello globale unisce e raccoglie tutte le iniziative volte alla sensibilizzazione e alla promozione della prevenzione e della diagnosi precoce. Presenzierà all'illuminazione Sara Funaro, Assessora Educazione, Welfare e Immigrazione del Comune di Firenze.



Firenze si illumina di ROSA

Per richiamare ancora di più l'attenzione sull'importanza di effettuare controlli periodici, la Onlus illuminerà edifici e monumenti di Firenze e dintorni del colore simbolo della manifestazione. Dal 22 al 29 ottobre, oltre al David di Piazzale Michelangelo per una notte, le Porte Storiche della città, il Teatro Puccini, la Loggia dell'Istituto degli Innocenti, Villa Poggio Reale del Comune di Rufina ed il Nuovo Ingresso dell'Azienda Careggi ogni sera si illumineranno per coinvolgere e sensibilizzare quante più persone possibili. Grazie alla collaborazione e alla partecipazione di questi Enti ed Istituzioni le città condivideranno questo messaggio.

22 ottobre CAMMINATA IN ROSA della Rufina a cura di Rufina Trekking giri in giro in collaborazione con il Comune di Rufina (ritrovo alle ore 8.00 nella Piazza del Comune di Rufina), i cui proventi saranno destinati a supporto delle attività di FIRENZE IN ROSA Onlus.

Dal 23 al 27 ottobre il tradizionale PUNTO ROSA presso il The Social Hub in Viale Lavagnini n.70 dove la Onlus offre, su prenotazione, i suoi consueti controlli ecografici gratuiti al seno per donne fino ai 45 anni e oltre i 75 anni di età, che non rientrano nel programma di screening regionale, e agli uomini con ereditarietà della malattia che desiderino controllarsi.



#BePINK! Dal 23 al 28 ottobre l'Associazione coinvolgerà l'intera città con la campagna #BePINK! invitando a tingere di rosa finestre, balconi e le vetrine dei negozi, che esporranno il Fiocco Rosa Origami ed il KIT appositamente elaborato dalla Onlus.



25 ottobre Commercio in ROSA in collaborazione con Confesercenti Firenze, BiAuto

Firenze, Centri Commerciali Naturali Fiorentini per l'esposizione in Piazza Signoria alle ore

12.00 della maxi t-shirt di FIRENZE IN ROSA Onlus realizzata per l'occasione da BiAuto Firenze.

28 ottobre Pratolino in ROSA una giornata di prevenzione e cultura, la mattina il Punto

Rosa dell'associazione svolgerà i controlli ecografici gratuiti, su prenotazione, presso gli Studi Medici Pratolino. Nel pomeriggio, alle 14.30, è prevista la visita guidata al Parco Mediceo di Pratolino sempre con prenotazione.

29 ottobre la Pedalata #PROTETTE, una pedalata in rosa organizzata in collaborazione con Bikeboobs e A.s.d Bikemood nella valle del Mugello (ritrovo alle ore 10.00), un percorso solidale non competitivo organizzato per sostenere la lotta contro il tumore al seno.