Ancora furti nell'ex ospedale Tabarracci a Viareggio

Nella notte scorsa, c'è stata un'altra incursione nell'ex ospedale Tabarracci a Viareggio, dove dei malviventi hanno preso di mira le macchinette del caffè per rubare le monete nei locali del Cup, la Casa della Salute e altri servizi dell'Usl. Gli impiegati hanno notato l'accaduto e sono preoccupati per la ricorrenza di questi furti, chiedendo la presenza di una guardia giurata per l'intera giornata. Anche i sindacati sono preoccupati e scriveranno al prefetto di Lucca per richiedere un maggiore livello di sicurezza nella zona dell'edificio sanitario. In precedenti raid erano stati rubati computer e causati danni. La polizia sta indagando su questo episodio.