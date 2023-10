Quarant'anni di Fiat Uno, un raduno speciale a Massa con Giorgetto Giugiaro

Due miti al prezzo di Uno. Se la città di Pandino, in provincia di Cremona, è stata scelta come sede perfetta per i raduni degli appassionati di Fiat Panda di tutta Italia e non solo, per i 40 anni della Fiat Uno (veniva lanciata con uno spettacolare evento a Cape Canaveral nel 1983 per rimanere in vendita in Italia fino al 1995) è stato scelto un luogo altrettanto simbolico.

Parliamo della Torre Marina di Marina di Massa, ex colonia estiva dei dipendenti Fiat dalla tipica forma di colonna (adesso trova spazio un residence e un hotel). Il Fiat Duna Club Italia ha deciso di celebrare i 40 anni di uno dei miti dell'automobile del secolo scorso con un raduno lo scorso settembre e un convegno al quale ha partecipato anche Giorgetto Giugiaro, designer dell'utilitaria venduta in quasi 10 milioni di esemplari.

Cinquanta Uno hanno presenziato all'appello, con anche delle versioni speciali come una Uno automedica, una Selecta e tante prime serie, oltre alle derivate Innocenti Elba, come riporta Ruote Classiche in un dettagliato articolo.

Un anniversario felice per ricordare la gloria della Fiat e riscoprire una guida semplice come quella della Uno.