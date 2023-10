La dottoressa Dei lascia la Sud est, il dottor Turillazzi direttore sanitario facente funzione

L’Asl Toscana sud est comunica che il direttore sanitario Simona Dei lascerà l’incarico a partire da lunedì 23 ottobre per assumere il medesimo incarico presso l’Asl Centro.

In sostituzione, il direttore generale Asl Tse Antonio D’Urso ha nominato come Direttore sanitario facente funzione il dottor Roberto Turillazzi, attuale direttore dello staff della Direzione sanitaria, per il tempo strettamente necessario per la nomina del Direttore Sanitario dell’Azienda Asl Tse.



“A nome mio e dell’Azienda che rappresento, voglio fare i miei migliori auguri alla dottoressa Dei per l’incarico presso l’Asl Toscana Centro, - le parole del direttore generale Asl Tse D’Urso. - Il mio è un apprezzamento sia professionale che umano. L’ho scelta per due volte per essere la guida sanitaria nella mia direzione della Asl Tse. Assieme, e con l’aiuto di tutti i professionisti della Asl Tse, abbiamo affrontato e superato una delle crisi sanitarie più importanti della storia, quella della pandemia da Covid – 19.

Faccio i migliori auguri di buon lavoro anche al dottor Roberto Turillazzi, che come capo dello staff della Direzione sanitaria negli anni ha dimostrato abnegazione e capacità per ricoprire il ruolo per cui è stato nominato.

L’Asl Toscana sud est continuerà nel suo percorso di innovazione e di risposta ai bisogni di salute dei cittadini delle province di Arezzo, Grosseto e Siena”.

Fonte: Ufficio Stampa Azienda USL Toscana Sud Est