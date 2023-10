L'ospedale di Poggibonsi cerca artisti per murales all'ingresso

Un muro di colore in un luogo di cura. È questo l’obiettivo dell’Azienda Usl Toscana sud est che, in collaborazione con il Lions Club Valdelsa, ha indetto unamanifestazione d’interesse rivolta ad artisti per l’acquisizione di idee per la successiva realizzazione di un’opera d’arte murale nell’ingresso principale dell’ospedale di Campostaggia.

Il progetto si pone come ponte tra l’arte e la sanità, riconoscendo il potere delle espressioni creative nel contesto ospedaliero, in grado di offrire un’esperienza più umana e positiva per coloro che attraversano la porta dell’ospedale. Questi gli scopi del progetto:

- creare un’atmosfera accogliente e rassicurante per pazienti, utenti e dipendenti

- rompere l’austera monotonia dell’ambiente ospedaliero e creare un senso di familiarità e comfort per i pazienti, le loro famiglie e il personale ospedaliero.

Lo superficie utile per il murales, posta orizzontalmente sulla parete sinistra del corridoio di ingresso dell’ospedale, risulta essere di 87 mq circa. L’opera, che deve ispirarsi agli scopi scritti sopra, deve essere inedita e realizzata esclusivamente per il presente concorso. Dovrà essere realizzata attraverso l’utilizzo di pittura piana con tecniche pittoriche in grado di garantirne nel tempo la conservazione.

Il murales dovrà essere percepito come un’opera artistica realizzata anche come strumento che veicoli i seguenti messaggi:

- la sanità pubblica è di tutti

- l’ospedale è luogo che accoglie per accompagnare il processo di cura

- gli operatori sanitari con la loro dedizione costituiscono elemento fondamentale del sistema sanitario pubblico.

I progetti presentati saranno oggetto di valutazione a giudizio insindacabile di una commissione nominata dall’Asl Toscana sud est. La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Asl Tse. Al concorrente vincitore verrà riconosciuto un corrispettivo fino a un massimo di 5800 euro comprensivo dei costi della realizzazione.

È possibile partecipare alla manifestazione d’interesse, secondo le modalità illustrate sul sito https://www.uslsudest.toscana.it/, entro e non oltre le 13 del 22 dicembre 2023.

Per ulteriori informazioni:

Direzione Presidio Ospedaliero “Valdelsa”

Segreteria. 0577-994712-994902- 994228

Fonte: Asl Sud Est