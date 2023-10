Furti all'interno di un bagno di Viareggio, denunciati tre giovani

Un 18enne e due 20enni, tutti residenti a Lucca, sono stati denunciati a Viareggio. Durante la notte tra giovedì 19 e venerdì 20 ottobre, la polizia è intervenuta presso un bagno della passeggiata viareggina perché erano stati segnalati dei rumori provenire dall’interno del bar dello stabilimento balneare. I poliziotti hanno sorpreso i tre giovani mentre stavano depredando le bottiglie di alcolici del bar; due di loro si erano introdotti all’interno forzando le porte ed una finestra dalla quale stavano passando le bottiglie al terzo. Gli agenti hanno poi constatato che i tre in precedenza avevano forzato e rovistato tutte le cabine dello stabilimento balneare. Nella mattinata la proprietà dello stabilimento balneare si è portata in Questura a Firenze per sporgere querela e così è stato possibile deferire i tre in stato di libertà per il reato di furto aggravato in concorso.