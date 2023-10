Lupi S. Croce, prima trasferta stagionale per la Kemas Lamipel

Trasferta impegnativa per la Kemas Lamipel S. Croce, impegnata ad Aversa, nel casertano, per la seconda giornata del campionato di A2 Credem Banca. La Normanna Academy, che nella passata stagione militava in A3, ha acquistato il titolo da Bergamo, e nel primo turno si è già messa in mostra espugnando il difficile campo di Cantù. La Kemas Lamipel, al contrario, ha ceduto l’intera posta a Pineto, iniziando con una sconfitta il proprio cammino, davanti ad un Pala Parenti affollato e piuttosto caldo. Stati d’animo contrapposti, dunque. I Lupi scenderanno in campo domenica 22 ottobre, ore 18.00, in un Pala Jacazzi che può contenere fino a 1200 spettatori e che sicuramente si farà sentire per la prima in casa della rinnovata WOW Green House.

I campani presenteranno nel roster il bulgaro, classe 1997, Gordan Lyutskanov, biancorosso per alcuni mesi nella stagione 2018-19, e il centrale pugliese Alberto Marra, nato nel 1998, “lupo” nella stagione 2019-20, quella interrotta per Covid. La star del 6+1 schierato da coach Passaro (ex Tuscania e Sabaudia) è innegabilmente Salvatore “Totò” Rossini, libero della Nazionale per tanti anni e protagonista in Superlega principalmente con la maglia di Modena (conquistando il “tiplete” nel 2016, Scudetto, Coppa e Supercoppa). A Cantù Aversa è scesa in campo con l’ex Siena, Pinelli, in regia, Argenta opposto, Lyutskanov e Canuto in banda, Marra e Presta centrali, Rossini libero.

Nel pre-gara, l’head Coach Michele Bulleri e il palleggiatore Manuel Coscione si sono rivolti a giornalisti e appassionati in una conferenza stampa di avvicinamento al match, proposta in differita nei canali social della società. L’evento si è svolto presso la sede di uno dei due main & title sponsor, Kemas, è un’azienda dinamica e giovane che però si avvale di un’esperienza di oltre 70 anni nel settore dei prodotti chimici per conceria. Un’occasione per ribadire il legame tra squadra e partner e in generale con il territorio di Santa Croce sull’Arno.



Queste alcune dichiarazioni del coach biancorosso: “La squadra è consapevole che il nostro gioco ha bisogno di tempo. Abbiamo attaccanti che devono essere tutti tenuti ben caldi durante il gioco, e quindi per cercare i giusti automatismi abbiamo bisogno di tante partite, gare vere, dove la palla “scotta”. Avevamo messo in conto di poter avere battute d’arresto in avvio di stagione. Non sono preoccupato e la programmazione non cambia per una sconfitta. Andiamo avanti con la nostra tipologia di gioco. Una sconfitta, ad ogni modo, deve bruciare: ad Aversa mi aspetto una squadra attenta e “cattiva””.



Così Coscione: “Sicuramente ci è dispiaciuto non vincere la gara d’esordio in casa. Pur disputando una discreta partita, abbiamo pagato anche problematiche fisiche che non ci hanno permesso di poter sfruttare appieno tutto il nostro potenziale. Forse le pagheremo ancora, dobbiamo stringere i denti e fare quadrato”.



La conferenza stampa integrale è disponibile sul nuovo canale You Tube “Lupi TV”, al link:

https://www.youtube.com/watch?v=9TxAKGqKthg&t=553s



Arbitri dell’incontro: Sessolo Maurina, Serafin Denis.



WOW Green House Aversa: 1 Pinelli Riccardo, 2 Spignese Edoardo, 3 Argenta Andrea, 4 Canuto Bruno, 5 Lyutskanov Gordan, 6 Presta Luca, 7 Rossini Salvatore, 8 Morgan Biasotto, 9 Luca Spagnuolo De Vito, 10 Luca Chiapello, 11 Francesco Schioppa, 12 Gatto Mario, 14 Marra Alberto, 15 Agrusti Marinfranco.

Kemas Lamipel S. Croce: 1 Gabbriellini Lorenzo, 2 Coscione Manuel, 3 Parodi Simone, 4 Brucini Nicolas, 5 Cargioli Antonio, 6 Russo Giacomo, 7 Colli Leonardo, 8 Matteini Alessio, 11 Petratti Nicholas, 13 Gatto Riccardo, 14 Giannini Francesco, 15 Loreti Luca, 17 Mati Pardo, 23 Lawrence Klistan