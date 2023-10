Si ribalta auto a Vicchio, muore un uomo. Grave una donna

Un uomo è morto in un incidente stradale questa mattina nel comune di Vicchio in Via di Campestri. Un'auto si è ribaltata ed è finita fuori strada cadendo nel resede di una proprietà privata. A bordo c'era una coppia di coniugi. Sul posto sono intervenuti, intorno alle ore 10.30, i vigili del fuoco che hanno estratto le due persone dal mezzo. La donna è stata trasportata d'urgenza con l'elisoccorso in ospedale, mentre per l’uomo il medico ne ha purtroppo constatato il decesso.